Фастфуд вместо ресторанов и ноль публичности: Life.ru узнал, как живёт Ивлеева после "голой вечеринки"

Настя Ивлеева вынуждена поменять свой прежний светский образ жизни на более сдержанный. По данным SHOT, "почти голая вечеринка", отгремевшая два месяца назад, сказалась на её занятости.

Life.ru узнал, как живёт Ивлеева после "голой вечеринки". Видео © SHOT

К примеру, Ивлеевой ищут замену создатели двух сериалов и одного полнометражного фильма, съёмки которых запланированы на ближайшее время. Кроме того, имя блогерши пропало с сайта актёрского агентства Thomas Agency, с которым та сотрудничала ранее. Также контракты с блогершей заморозили или разорвали все рекламодатели.