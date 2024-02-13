Фастфуд вместо ресторанов и ноль публичности: Life.ru узнал, как живёт Ивлеева после "голой вечеринки"
SHOT: Настя Ивлеева после "голой вечеринки" ест фастфуд и сидит без работы
Настя Ивлеева вынуждена поменять свой прежний светский образ жизни на более сдержанный. По данным SHOT, "почти голая вечеринка", отгремевшая два месяца назад, сказалась на её занятости.
Life.ru узнал, как живёт Ивлеева после "голой вечеринки". Видео © SHOT
К примеру, Ивлеевой ищут замену создатели двух сериалов и одного полнометражного фильма, съёмки которых запланированы на ближайшее время. Кроме того, имя блогерши пропало с сайта актёрского агентства Thomas Agency, с которым та сотрудничала ранее. Также контракты с блогершей заморозили или разорвали все рекламодатели.
"На паузе" оказалась и светская жизнь Ивлеевой: блогерша перестала посещать публичные мероприятия и заведения. В основном она проводит время в своём доме и лишь иногда выезжает со своим возлюбленным, чтобы поесть фастфуд. Проверку в отношении Ивлеевой сейчас проводит лишь ФНС, там продолжают рассматривать материалы о неуплате блогершей налогов на 137 миллионов рублей. В МВД и Следственном комитете на неё никаких материалов нет.
Напомним, "почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor 21 декабря. Среди гостей засветилось немало известных личностей, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Джиган. Спустя несколько дней в результате общественного резонанса участники, в том числе сама блогерша, начали записывать извинения. Позднее её бизнес подпал под проверку со стороны налоговиков, а сама она начала судиться с производителем своих чипсов и газировки.
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