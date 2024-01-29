Самый голый участник вечеринки Ивлеевой пойдёт служить в армию весной
Адвокат Vacio заявил, что рэпер пойдёт служить в армию в весенний призыв
Рэпер Vacio (Николай Васильев). Обложка © VK / vacio_official
Рэпер Vacio (Николай Васильев), получивший известность после скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой из-за наряда из всего одного носка на самом главном месте, пойдёт служить в армию в весенний призыв. Как заявил SHOT адвокат Васильева, артист уже прошёл медкомиссию в военкомате.
Самого голого участника скандальной вечеринки признали годным. По словам юриста, категорию ему ещё не назначили, но служить он уже точно будет. Сам артист признался, что предпочёл бы пройти службу в рядах ВДВ. Ему также предложили служить в оркестровых войсках.
Напомним, рэпер отсидел 25 суток после "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой, где на артисте из одежды был только носок. В конце декабря его арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Сам музыкант объяснил свой поступок тем, что хотел удивить публику. 6 января Васильева задержали во второй раз, после чего отправили в спецприёмник на 10 суток за мелкое хулиганство. Отбывая наказание, рэпер признался, что готов искупить вину, отдав долг Родине. До этого его признали негодным к службе из-за псориаза.
* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.Ранее музыканта не взяли в армию из-за псориаза