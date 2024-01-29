Самый голый участник вечеринки Ивлеевой пойдёт служить в армию весной

Рэпер Vacio (Николай Васильев), получивший известность после скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой из-за наряда из всего одного носка на самом главном месте, пойдёт служить в армию в весенний призыв. Как заявил SHOT адвокат Васильева, артист уже прошёл медкомиссию в военкомате.

Самого голого участника скандальной вечеринки признали годным. По словам юриста, категорию ему ещё не назначили, но служить он уже точно будет. Сам артист признался, что предпочёл бы пройти службу в рядах ВДВ. Ему также предложили служить в оркестровых войсках.