"Плесень, ржавчина, грязь": Ивлеева обвинила завод в крахе своего бизнеса на газировке Easy Peasy Ивлеева судится с заводом в Смоленске из-за бракованных энергетиков Easy Peasy 4 февраля, 10:42 Анастасия Ивлеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_agentgirl_

Блогерша Анастасия Ивлеева намерена отсудить у смоленского завода 4,6 миллиона рублей, так как он выпускал некачественные энергетики под её брендом Easy Peasy. Об этом пишет SHOT, уточняя, что производство уже остановлено.

Протекающая банка Easy Peasy. Видео © T.me / SHOT

Потребители жаловались, что банки с напитком постоянно протекали, а внутри попадались грязь и плесень. Сотрудники предприятия признались, что пустые ёмкости перед розливом хранились на улице, где покрывались ржавчиной и загрязнялись, что приводило к размножению болезнетворных бактерий. Последний раз энергетики Easy Peasy сошли с конвейера ещё летом 2023 года, после чего выпуск был остановлен.

Энергетики Easy Peasy выпускались с браком. Фото © T.me / SHOT

Энергетики Easy Peasy выпускались с браком. Фото © T.me / SHOT

Энергетики Easy Peasy выпускались с браком. Фото © T.me / SHOT

Ивлеева полгода пыталась урегулировать ситуацию. Она хотела заменить весь брак, который обнаруживали покупатели, но завод отказался, ссылаясь на большие расходы в этом случае.

Напомним, блогерша Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy в Смоленске, требуя с завода 4,6 миллиона рублей. Истцом выступает компания Ивлеевой "Коленки пчелы", а ответчиком — ООО "Сила воина Евразия" — вяземский завод по выпуску безалкогольных напитков, в том числе упомянутых энергетиков.

Авторы Татьяна Миссуми