Настя Ивлеева пытается отсудить у производителя своих энергетиков Easy Peasy 4,6 млн

Блогерша Настя Ивлеева подала в суд иск на производителя своих энергетиков Easy Peasy. Знаменитость хочет 4,6 миллиона рублей с предприятия в Смоленске, где разливают напиток под её личным брендом. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, истцом выступает компания Ивлеевой "Коленки пчелы", а ответчиком — ООО "Сила воина Евразия" — вяземский завод по производству безалкогольных напитков, в частности Easy Peasy. Пока что неизвестно, какие именно исковые требования были выставлены. Предположительно, ситуация может быть связана с остановкой производства энергетиков — после печально известной "почти голой вечеринки" энергетики Easy Peasy начали исчезать из магазинов и теперь их сложно найти даже на онлайн-площадках.