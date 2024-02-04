Настя Ивлеева пытается отсудить у производителя своих энергетиков Easy Peasy 4,6 млн
SHOT: Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy
Блогерша Настя Ивлеева подала в суд иск на производителя своих энергетиков Easy Peasy. Знаменитость хочет 4,6 миллиона рублей с предприятия в Смоленске, где разливают напиток под её личным брендом. Об этом сообщает SHOT.
По информации канала, истцом выступает компания Ивлеевой "Коленки пчелы", а ответчиком — ООО "Сила воина Евразия" — вяземский завод по производству безалкогольных напитков, в частности Easy Peasy. Пока что неизвестно, какие именно исковые требования были выставлены. Предположительно, ситуация может быть связана с остановкой производства энергетиков — после печально известной "почти голой вечеринки" энергетики Easy Peasy начали исчезать из магазинов и теперь их сложно найти даже на онлайн-площадках.
Ранее в офисах компаний блогерши также прошли обыски, их проверяли на неуплату более 100 миллионов рублей налогов. "Коленки пчелы" кроме газировки производят чипсы. До скандала компания приносила доход почти полмиллиарда (в 2022 году выручка составила 445 миллионов рублей, с которой было уплачено 23 миллиона рублей налогов).
Ранее Life.ru писал, что Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой, поступивший от продюсера "Бригады" Александра Иншакова и других лиц. Они требовали взыскать с блогерши миллиард рублей в качестве моральной компенсации за голую вечеринку. Примечательно, что ранее Иншаков уже пытался подать иск, однако заявление отклонили из-за ошибки при заполнении. Сама вечеринка прошла в московском клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. В ней приняли участие многие звёзды российского шоубиза. Мероприятие вызвало широкий резонанс, в результате чего общественники потребовали проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также на блогершу подали шесть заявлений в полицию.