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16 февраля, 02:28

Полу Маккартни вернули украденную более полувека назад гитару

ВВС: Полу Маккартни вернули украденную у него в 1972 году бас-гитару

Сооснователю рок-группы The Beatles Полу Маккартни вернули бас-гитару, украденную у него более 50 лет назад. Как передаёт вещательная корпорация Би-би-си, инструмент был найден на чердаке одного из домов в английском графстве Сассекс.

Музыкант приобрёл бас-гитару Höfner 500/1 с корпусом в форме скрипки ещё в 1961 году. В 1972-м неизвестные похитили её из фургона в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Несколько месяцев назад Маккартни решил вернуть её и обратился в немецкую компанию Höfner за помощью в поисках инструмента, к которым впоследствии подключились двое бывших журналистов Би-би-си Скотт и Наоми Джонс.

В результате услышавший об этих поисках житель Сассекса вспомнил, что у него на чердаке завалялся похожий инструмент. Это и была потерянная более полувека назад гитара Маккартни. Она несколько раз после кражи переходила из рук в руки, а её стоимость сегодня может доходить до отметки в 10–15 миллионов долларов.

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Ранее Life.ru писал, что Пол Маккартни назвал имя виновника распада The Beatles. Он считает, что причиной развала коллектива стало решение Джона Леннона.

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Wikipedia / Jerzy Bednarski

Алексей Соловьёв
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