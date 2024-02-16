Полу Маккартни вернули украденную более полувека назад гитару

Сооснователю рок-группы The Beatles Полу Маккартни вернули бас-гитару, украденную у него более 50 лет назад. Как передаёт вещательная корпорация Би-би-си, инструмент был найден на чердаке одного из домов в английском графстве Сассекс.

Музыкант приобрёл бас-гитару Höfner 500/1 с корпусом в форме скрипки ещё в 1961 году. В 1972-м неизвестные похитили её из фургона в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Несколько месяцев назад Маккартни решил вернуть её и обратился в немецкую компанию Höfner за помощью в поисках инструмента, к которым впоследствии подключились двое бывших журналистов Би-би-си Скотт и Наоми Джонс.

В результате услышавший об этих поисках житель Сассекса вспомнил, что у него на чердаке завалялся похожий инструмент. Это и была потерянная более полувека назад гитара Маккартни. Она несколько раз после кражи переходила из рук в руки, а её стоимость сегодня может доходить до отметки в 10–15 миллионов долларов.