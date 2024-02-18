6 жутких рек, озёр и морей мира, в которые не рискнёт окунуться даже самый отчаянный

Многие водоёмы привлекают путешественников своей красотой. Но не все знают, что в них таится смертельная опасность. Какие на первый взгляд безопасные озёра, реки и моря на самом деле опасные и купаться в них категорически запрещено?

1. Озеро Шамплейн (на границе США и Канады)

Страшное озеро Шамплейн лучше не посещать. Фото © Flickr / gmdealer

С виду водоём ничем примечательным от других не отличается. Наоборот, здесь весьма красиво, поэтому многие даже захотели бы в водичке искупаться. Но коренные американцы и канадцы знают, что от Шамплейна лучше держаться подальше. В водоёме обитает древний вид рыб, который визуально похож на змей, — миноги. Острыми зубами они впиваются в других обитателей подводного мира, высасывают кровь и съедают мясо.

Поэтому людям купаться в озере категорически запрещено. Туристы, которые решат погрузиться в воду, тоже могут подвергнуться нападению миног и умереть за считаные минуты ужасной смертью. Стая смертоносных рыб высосет из них кровь и обглодает кости. Причём это не легенда. В воде действительно обитают опасные хищники.

2. Мёртвое море (на юге Израиля)

Страшные места в мире, которые пугают туристов. Фото © Wikipedia / David Shankbone

Израиль рекомендует своим гражданам не купаться в водоёме, если на пляже нет спасателей. Мёртвое море очень солёное, поэтому многие туристы думают, что утонуть в нём почти невозможно. Но это не совсем так.

Если плавать на спине, то уйти под воду действительно не получится. Но если забыться и перевернуться на живот, головой вниз, то вернуться в прежнее положение не выйдет. Из-за такой оплошности в Мёртвом море каждый год тонут по несколько туристов.

3. Озеро Смерти (Италия)

Самые страшные места в мире — водоёмы. Фото © Shutterstock

Расположен жуткий водоём рядом с островом Сицилия. Озеро Смерти стало называться так потому, что любые растения, рыбы, другие представители флоры и фауны погибали сразу, как только попадали в него. Если человек искупается в нём, то тоже погибнет.

Но никакой мистики вокруг озера Смерти нет. При изучении химического состава жидкости учёные обнаружили, что водоём выделяет много серной кислоты. Она и приводит к гибели всего живого, с чем соприкасается.

4. Кипящее озеро (Доминиканская Республика)

Страшные места на планете есть даже в популярных среди туристов странах. Фото © Wikipedia / Bayukjdr

Водоём имеет большую площадь и протяжённость. Но известен он по другой причине. Температура воды в Кипящем озере достигает 90 градусов. Всё живое, что попадает в воду, сгорает за считаные секунды. Однако, когда ещё не было Интернета, многие доминиканцы не знали, что купаться в Кипящем озере нельзя, прыгали в горячий источник и погибали.

5. Озеро Карачай (Россия)

Самые страшные места на планете расположены и в России. Фото © 1panorama.ru

Во времена Советского Союза легендарный водоём использовался правительством для слива радиоактивных отходов. Поэтому гулять рядом с озером Карачай категорически запрещено. В противном случае уже через несколько минут пребывания на месте человека начнёт тошнить. Если сразу после этого не покинуть озеро, то и вовсе можно погибнуть. Водоём был настолько опасен, что в 2015 году российские власти его полностью засыпали.

6. Озеро Ньос (Камерун)

Опасные места на планете расположены и в Африке. Фото © Wikipedia

"Популярность" среди самых жутких водоёмов мира озеро Ньос получило в 1985 году. Тогда из него в воздух поднялась туча, состоящая из удушающего газа. Смертоносное облако начало двигаться в сторону ближайших деревень, из-за него умерло почти две тысячи человек. Также погибли животные и птицы.

Причина, по которой озеро Ньос превратилось в "массового убийцу", проста. Водоём расположен на вершине вулкана, который каждый день "впрыскивает" в воду небольшие дозы углекислого газа. Когда вещества накопилось много, оно поднялось в воздух и начало убивать жителей ближайших деревень.

С той трагедии прошло почти 30 лет, и больше она не повторялась. Однако не исключено, что газ снова накопился, поэтому очередной его выброс может произойти в ближайшее время.