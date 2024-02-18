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18 февраля, 10:00

10 очаровательных квартир, которые обустроили девушки, и это видно по одному взгляду

Погружение в мир уютного и стильного жилья вместе с Life.ru. Собрали 10 вдохновляющих квартирок, каждая из которых говорит о тонком вкусе и чувстве стиля своей обладательницы.

"Супердовольна своей спальней!" auradasos.

Фото © Reddit / auradasos

Фото © Reddit / auradasos

"Моя уютная маленькая спальня на чердаке сегодня утром", — PsyFaerie.

Фото © Reddit / PsyFaerie

Фото © Reddit / PsyFaerie

"Уголок для чтения Брюcа", — SisVicious3216.

Фото © Reddit / SisVicious3216

Фото © Reddit / SisVicious3216

"Я пошла навестить свою 92-летнюю подругу Мэри. Она была дизайнером интерьеров. Женщина разрешила мне поделиться этим фото. Разве это не очаровательно?!" Tasselplants.

Фото © Reddit / Tasselplants

Фото © Reddit / Tasselplants

"За исключением отсутствия каркаса кровати, я горжусь своей спальней", — scavengergod.

Фото © Reddit / scavengergod

Фото © Reddit / scavengergod

"Моя маленькая уютная ванная", — Kfurt13.

Фото © Reddit / Kfurt13

Фото © Reddit / Kfurt13

"Обустроила комнату для моей годовалой дочери!" Rururaspberry.

Фото © Reddit / Rururaspberry

Фото © Reddit / Rururaspberry

"Покрасила мой зимний садик зелёным", — gggvuv7bubuvu.

Фото © Reddit / gggvuv7bubuvu

Фото © Reddit / gggvuv7bubuvu

"Только что закончила украшать свой балкон. И я в восторге!" misspinato.

Фото © Reddit / misspinato

Фото © Reddit / misspinato

"Я не могу перестать фотографировать мою мастерскую! Освещение просто великолепное", — monikafterhours.

Фото © Reddit / monikafterhours

Фото © Reddit / monikafterhours

7 вещей, которые девушки ненавидят в своих телах, хотя мужчины без ума от этих особенностей
7 вещей, которые девушки ненавидят в своих телах, хотя мужчины без ума от этих особенностей
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Reddit / SisVicious3216 / auradasos

Сергей Трофимов
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