10 очаровательных квартир, которые обустроили девушки, и это видно по одному взгляду
Погружение в мир уютного и стильного жилья вместе с Life.ru. Собрали 10 вдохновляющих квартирок, каждая из которых говорит о тонком вкусе и чувстве стиля своей обладательницы.
"Супердовольна своей спальней!" — auradasos.
Фото © Reddit / auradasos
"Моя уютная маленькая спальня на чердаке сегодня утром", — PsyFaerie.
Фото © Reddit / PsyFaerie
"Уголок для чтения Брюcа", — SisVicious3216.
Фото © Reddit / SisVicious3216
"Я пошла навестить свою 92-летнюю подругу Мэри. Она была дизайнером интерьеров. Женщина разрешила мне поделиться этим фото. Разве это не очаровательно?!" — Tasselplants.
Фото © Reddit / Tasselplants
"За исключением отсутствия каркаса кровати, я горжусь своей спальней", — scavengergod.
Фото © Reddit / scavengergod
"Моя маленькая уютная ванная", — Kfurt13.
Фото © Reddit / Kfurt13
"Обустроила комнату для моей годовалой дочери!" — Rururaspberry.
Фото © Reddit / Rururaspberry
"Покрасила мой зимний садик зелёным", — gggvuv7bubuvu.
Фото © Reddit / gggvuv7bubuvu
"Только что закончила украшать свой балкон. И я в восторге!" — misspinato.
Фото © Reddit / misspinato
"Я не могу перестать фотографировать мою мастерскую! Освещение просто великолепное", — monikafterhours.
Фото © Reddit / monikafterhours
Reddit / SisVicious3216 / auradasos