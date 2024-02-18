10 очаровательных квартир, которые обустроили девушки, и это видно по одному взгляду

"Супердовольна своей спальней!" — auradasos.

Фото © Reddit / auradasos

"Моя уютная маленькая спальня на чердаке сегодня утром", — PsyFaerie.

Фото © Reddit / PsyFaerie

"Уголок для чтения Брюcа", — SisVicious3216.

Фото © Reddit / SisVicious3216

"Я пошла навестить свою 92-летнюю подругу Мэри. Она была дизайнером интерьеров. Женщина разрешила мне поделиться этим фото. Разве это не очаровательно?!" — Tasselplants.

Фото © Reddit / Tasselplants

"За исключением отсутствия каркаса кровати, я горжусь своей спальней", — scavengergod.

Фото © Reddit / scavengergod

"Моя маленькая уютная ванная", — Kfurt13.

Фото © Reddit / Kfurt13

"Обустроила комнату для моей годовалой дочери!" — Rururaspberry.

Фото © Reddit / Rururaspberry

"Покрасила мой зимний садик зелёным", — gggvuv7bubuvu.

Фото © Reddit / gggvuv7bubuvu

"Только что закончила украшать свой балкон. И я в восторге!" — misspinato.

Фото © Reddit / misspinato

"Я не могу перестать фотографировать мою мастерскую! Освещение просто великолепное", — monikafterhours.