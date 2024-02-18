Подруга рассказала о затворничестве Пугачёвой и разлуке с родиной из-за Галкина*

Советская и российская певица Алла Пугачёва стала всё реже появляться на людях и делать публикации в социальных сетях из-за того, что её утомило постоянное внимание к собственной персоне. О причинах затворничества артистки рассказала её подруга и любимая модистка Любовь Аксёнова.

"Алла ничего не говорит о себе, потому что устала от пристального внимания. Это надоедает. Кому понравится, когда из тебя душу тянут. Она тем более никогда не любила шумихи вокруг себя. Вот, Стефановичу (бывшему супругу Пугачёвой. — Прим. Life.ru) это нравилось. Они даже иногда ссорились по этому поводу. А Алла всегда хотела спокойствия", — поделилась она в беседе с сайтом MK.Ru.

Аксёнова уверена, что единственная причина, по которой Примадонна вынуждена странствовать по заграницам, — её супруг-иноагент Максим Галкин*. Не будь у них общих детей, всё сложилось бы совсем иначе, подчеркнула портниха.

Подруга певицы добавила, что рано или поздно Пугачёва непременно возвратится на родину, потому что разрыв с Россией даётся ей нелегко. К тому времени дети артистки вырастут и многое поймут. А сама артистка всегда любила свою страну и живущих в ней, уникальных по своему менталитету, искренних и сопереживающих людей.