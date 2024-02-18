Подруга рассказала о затворничестве Пугачёвой и разлуке с родиной из-за Галкина*
Модистка Аксёнова заявила, что Пугачёва уехала из-за общих детей с Галкиным*
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Советская и российская певица Алла Пугачёва стала всё реже появляться на людях и делать публикации в социальных сетях из-за того, что её утомило постоянное внимание к собственной персоне. О причинах затворничества артистки рассказала её подруга и любимая модистка Любовь Аксёнова.
"Алла ничего не говорит о себе, потому что устала от пристального внимания. Это надоедает. Кому понравится, когда из тебя душу тянут. Она тем более никогда не любила шумихи вокруг себя. Вот, Стефановичу (бывшему супругу Пугачёвой. — Прим. Life.ru) это нравилось. Они даже иногда ссорились по этому поводу. А Алла всегда хотела спокойствия", — поделилась она в беседе с сайтом MK.Ru.
Аксёнова уверена, что единственная причина, по которой Примадонна вынуждена странствовать по заграницам, — её супруг-иноагент Максим Галкин*. Не будь у них общих детей, всё сложилось бы совсем иначе, подчеркнула портниха.
Подруга певицы добавила, что рано или поздно Пугачёва непременно возвратится на родину, потому что разрыв с Россией даётся ей нелегко. К тому времени дети артистки вырастут и многое поймут. А сама артистка всегда любила свою страну и живущих в ней, уникальных по своему менталитету, искренних и сопереживающих людей.
Напомним, после начала российской специальной военной операции на Украине Пугачёва вместе с супругом и детьми переехала в Израиль, а когда произошла эскалация конфликта еврейского государства с Палестиной — на Кипр. Позже сообщалось, что они могут в очередной раз переехать — теперь уже в Лондон или в США. По словам самой певицы, которая назвала жизнь за границей "голожопингом", со средствами у них всё не очень хорошо. Но, вопреки слухам, они снова перебрались в Израиль. Актёр Стас Садальский рассказал о реальной причине переезда Пугачёвой.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.