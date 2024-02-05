Актёр Садальский рассказал о реальной причине переезда Пугачёвой в Израиль

Актёр Стас Садальский рассказал, что реальной причиной отъезда певицы Аллы Пугачёвой из России стал муж Примадонны Максим Галкин*. По его оценке, она так поступила просто потому, что "должна".

"Она, как жена декабриста, туда поехала, мне её жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперёк себя. Есть такая русская пословица: любовь зла, полюбишь и козла", — сказал Садальский в беседе с aif.ru.

Артист выразил сомнение в том, что переезд в Израиль был как-то связан с зарубежными счетами и связями Пугачёвой. Садальский полагает, что Примадонна стала "рабой любви". Также актёр напомнил в очередной раз о том, что не считает Галкина* умным человеком, поскольку из-за него исполнительница лишилась народной любви и возможности находиться на Родине.