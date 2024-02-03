В МИД Индонезии рассказали, почему запретили Галкину* въезжать в страну
МИД Индонезии: Комика Галкина* не пустили на Бали по иммиграционным причинам
Беглого юмориста Максима Галкина начали отменять в Таиланде и на Бали . Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
Стала известна официальная причина отказа юмористу Максиму Галкину* во въезде в Индонезию. Как заявил глава пресс-службы индонезийского Министерства иностранных дел Лалу Мухаммад Икбал, россиянина не пустили на территорию этого государства из-за иммиграционных проблем.
"По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами", — заявил чиновник.
Недавно Life.ru писал, что Максиму Галкину* запретили въезд на индонезийский остров Бали, где 27 января у него должен был состояться концерт. Комик собирался выступать в IC Center Bali с программой "Прекрасное недалёко". А до этого в Таиланде отменили два концерта артиста, в частности выступления в местных курортных городах Паттайя и Пхукет, которые должны были состояться 24 и 25 января соответственно. Также Галкина* оштрафовали в Объединённых Арабских Эмиратах на 2,4 миллиона рублей за высказывания о России.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.