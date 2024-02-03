В МИД Индонезии рассказали, почему запретили Галкину* въезжать в страну

Стала известна официальная причина отказа юмористу Максиму Галкину* во въезде в Индонезию. Как заявил глава пресс-службы индонезийского Министерства иностранных дел Лалу Мухаммад Икбал, россиянина не пустили на территорию этого государства из-за иммиграционных проблем.