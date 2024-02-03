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2 февраля, 23:41

В МИД Индонезии рассказали, почему запретили Галкину* въезжать в страну

МИД Индонезии: Комика Галкина* не пустили на Бали по иммиграционным причинам

Беглого юмориста Максима Галкина начали отменять в Таиланде и на Бали . Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Беглого юмориста Максима Галкина начали отменять в Таиланде и на Бали . Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Стала известна официальная причина отказа юмористу Максиму Галкину* во въезде в Индонезию. Как заявил глава пресс-службы индонезийского Министерства иностранных дел Лалу Мухаммад Икбал, россиянина не пустили на территорию этого государства из-за иммиграционных проблем.

"По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами", — заявил чиновник.

Разжигал межнациональную ненависть: Стало известно, почему Галкина* не пустили на Бали
Разжигал межнациональную ненависть: Стало известно, почему Галкина* не пустили на Бали

Недавно Life.ru писал, что Максиму Галкину* запретили въезд на индонезийский остров Бали, где 27 января у него должен был состояться концерт. Комик собирался выступать в IC Center Bali с программой "Прекрасное недалёко". А до этого в Таиланде отменили два концерта артиста, в частности выступления в местных курортных городах Паттайя и Пхукет, которые должны были состояться 24 и 25 января соответственно. Также Галкина* оштрафовали в Объединённых Арабских Эмиратах на 2,4 миллиона рублей за высказывания о России.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Алексей Соловьёв
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