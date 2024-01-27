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27 января, 09:28

Разжигал межнациональную ненависть: Стало известно, почему Галкина* не пустили на Бали

Mash: Галкина* не пустили на Бали из-за националистических лозунгов на концертах

Максима Галкина* не пустили на индонезийский остров Бали из-за выкрикивания на концертах лозунга украинских националистов и разжигания межнациональной ненависти. По данным Mash, перед приездом юмориста власти благодаря письму от Правительства России уже знали о крайне спорном содержании его выступлений и скандальном выступлении в Дубае, после которого тот нарвался на солидный штраф.

Сам Галкин* в одной из социальных сетей заявил, что за два дня до приезда на остров ему одобрили рабочую визу, а все документы для выступления были в порядке.

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Напомним, несостоявшийся концерт Максима Галкина* с программой "Прекрасное далёко" должен был состояться сегодня, 27 января, в IC Center Bali. Билеты на мероприятие стоили немало — до 14 тысяч рублей.

К слову, ранее Максим Галкин* уже отвечал за сомнительное содержание своих шуток. Так, недавно его оштрафовали в Объединённых Арабских Эмиратах на сто тысяч дирхам (более 2,4 миллиона рублей) за высказывания о России. Также он со сцены выкрикивал украинские националистические лозунги. А ещё под удар попали два концерта в Таиланде — Паттайе и Пхукете, запланированные на 24 и 25 января соответственно.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Артём Коротаев

Матвей Константинов
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