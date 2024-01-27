Разжигал межнациональную ненависть: Стало известно, почему Галкина* не пустили на Бали

Максима Галкина* не пустили на индонезийский остров Бали из-за выкрикивания на концертах лозунга украинских националистов и разжигания межнациональной ненависти. По данным Mash, перед приездом юмориста власти благодаря письму от Правительства России уже знали о крайне спорном содержании его выступлений и скандальном выступлении в Дубае, после которого тот нарвался на солидный штраф.

Сам Галкин* в одной из социальных сетей заявил, что за два дня до приезда на остров ему одобрили рабочую визу, а все документы для выступления были в порядке.

Напомним, несостоявшийся концерт Максима Галкина* с программой "Прекрасное далёко" должен был состояться сегодня, 27 января, в IC Center Bali. Билеты на мероприятие стоили немало — до 14 тысяч рублей.