Галкину* запретили въезд на Бали, где у него должен был состояться концерт

Максиму Галкину* запретили въезд на индонезийский остров Бали, где сегодня у него должен был состояться концерт. Комик собирался выступать в IC Center Bali с программой "Прекрасное недалёко".

Однако пограничная служба не пустила артиста на остров. Поводом для такого решения могли послужить различные политические высказывания Галкина*, которые он допускал на концертах, сообщает SHOT. Сегодняшнее выступление Галкина отменено, продажа билетов на концерт приостановлена. Стоит отметить, что билеты на мероприятие стоили от 4,5 до 14 тысяч рублей.

Ранее Галкина* оштрафовали в Объединённых Арабских Эмиратах на 2,4 миллиона рублей за высказывания о России. Он со сцены выкрикнул лозунг украинских националистов. Лайф также писал, что в Таиланде отменили два концерта комика. Речь идёт о выступлениях в местных курортных городах Паттайя и Пхукет, запланированных на 24 и 25 января соответственно.