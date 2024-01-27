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27 января, 06:08

Галкину* запретили въезд на Бали, где у него должен был состояться концерт

Максиму Галкину* запретили въезд на индонезийский остров Бали, где сегодня у него должен был состояться концерт. Комик собирался выступать в IC Center Bali с программой "Прекрасное недалёко".

Однако пограничная служба не пустила артиста на остров. Поводом для такого решения могли послужить различные политические высказывания Галкина*, которые он допускал на концертах, сообщает SHOT. Сегодняшнее выступление Галкина отменено, продажа билетов на концерт приостановлена. Стоит отметить, что билеты на мероприятие стоили от 4,5 до 14 тысяч рублей.

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Ранее Галкина* оштрафовали в Объединённых Арабских Эмиратах на 2,4 миллиона рублей за высказывания о России. Он со сцены выкрикнул лозунг украинских националистов. Лайф также писал, что в Таиланде отменили два концерта комика. Речь идёт о выступлениях в местных курортных городах Паттайя и Пхукет, запланированных на 24 и 25 января соответственно.

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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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LIFE / Александр Арутюнов

Иван Косицын
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