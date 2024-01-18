"Рука Кремля?": Названа причина массовой отмены концертов звёзд-русофобов за рубежом

Покинувшие РФ после начала СВО артисты неспроста столкнулись с массовой отменой концертов за рубежом. Многие страны ценят отношения с Москвой и не хотят их портить, а потому антироссийская риторика звёзд оказывается под запретом. Такими размышлениями поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По мнению продюсера, иноагенты напрасно ищут в произошедшем "руку Кремля". Арабские и азиатские страны симпатизируют курсу российского лидера Владимира Путина, а потому ярым противникам РФ придётся распрощаться с аудиторией этих держав.

"Арабские страны и в том числе Таиланд очень остро реагируют на всевозможные политические заявления и, опять же, не хотят портить отношения с Россией. Поэтому этим артистам ничего хорошего не стоит ждать именно в отношении выступления в странах арабского мира, это однозначно", — заявил Рудченко телеканалу "Царьград".

А тем временем бурятские активисты требуют отменить концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ. По их мнению, певица с российско-американским гражданством не должна фигурировать в отечественном медиапространстве.