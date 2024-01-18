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18 января, 03:28

"Рука Кремля?": Названа причина массовой отмены концертов звёзд-русофобов за рубежом

Критик Рудченко объяснил срывы концертов Галкина* и Лободы за рубежом

Покинувшие РФ после начала СВО артисты неспроста столкнулись с массовой отменой концертов за рубежом. Многие страны ценят отношения с Москвой и не хотят их портить, а потому антироссийская риторика звёзд оказывается под запретом. Такими размышлениями поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Напомним, что недавно в Таиланде сорвались выступления комика Максима Галкина*, стендапера Руслана Белого* и певицы Светланы Лободы. А в ОАЭ супругу Аллы Пугачёвой даже выписали штраф на 2,4 миллиона рублей за русофобские заявления. Такой же счёт едва не выставили рэперу Oxxxymiron*.

По мнению продюсера, иноагенты напрасно ищут в произошедшем "руку Кремля". Арабские и азиатские страны симпатизируют курсу российского лидера Владимира Путина, а потому ярым противникам РФ придётся распрощаться с аудиторией этих держав.

"Арабские страны и в том числе Таиланд очень остро реагируют на всевозможные политические заявления и, опять же, не хотят портить отношения с Россией. Поэтому этим артистам ничего хорошего не стоит ждать именно в отношении выступления в странах арабского мира, это однозначно", заявил Рудченко телеканалу "Царьград".

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А тем временем бурятские активисты требуют отменить концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ. По их мнению, певица с российско-американским гражданством не должна фигурировать в отечественном медиапространстве.

* Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Илья Пушкарев
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