Православный активист подал на комика Руслана Белого* иск на 15 миллионов рублей
Активист Морозов подал иск на Белого* с требованием заблокировать его видео
Руслан Белый*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ruslan_belyy_
Уехавший из России комик Руслан Белый*, у которого в последнее время возникают проблемы с организацией концертов, рискует нажить ещё больше проблем: православный активист Александр Морозов подал к нему 15-миллионный иск за пропаганду асоциального поведения и оскорбления русскоязычных. Также ответчиками значатся несколько компаний.
В тексте документа, который приводит РИА "Новости", указывается, что поводом для заявления стали записи с концертами артиста, опубликованные на его YouTube-канале и странице в одной из социальных сетей. Морозов помимо солидной компенсации морального вреда требует заблокировать вышеназванные профили Белого* без права восстановления, а возмутившие его ролики — запретить к распространению в России.
По мнению активиста, своими действиями комик показывает неуважение к обществу, закону России и органам государственной власти, а также "пропагандирует подрыв традиционных семейных, культурных, религиозных и исторических ценностей".
Иск подан в Пресненский районный суд Москвы, однако, как уточняет агентство, позднее его передали в Хорошёвский районный суд по подсудности. Пока заявление не зарегистрировали.
Напомним, в сентябре 2023 года Руслан Белый* пополнил реестр иностранных агентов. Он пытался обжаловать свой статус, однако, как указывали в Минюсте, комик получил его заслуженно: за критику спецоперации и дискредитацию ВС РФ. После этого ФНС ликвидировала кроличью ферму стендапера, а 12 января стало известно, что концерты Белого* в Таиланде отменили.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.