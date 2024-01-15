Православный активист подал на комика Руслана Белого* иск на 15 миллионов рублей

Уехавший из России комик Руслан Белый*, у которого в последнее время возникают проблемы с организацией концертов, рискует нажить ещё больше проблем: православный активист Александр Морозов подал к нему 15-миллионный иск за пропаганду асоциального поведения и оскорбления русскоязычных. Также ответчиками значатся несколько компаний.

В тексте документа, который приводит РИА "Новости", указывается, что поводом для заявления стали записи с концертами артиста, опубликованные на его YouTube-канале и странице в одной из социальных сетей. Морозов помимо солидной компенсации морального вреда требует заблокировать вышеназванные профили Белого* без права восстановления, а возмутившие его ролики — запретить к распространению в России.

По мнению активиста, своими действиями комик показывает неуважение к обществу, закону России и органам государственной власти, а также "пропагандирует подрыв традиционных семейных, культурных, религиозных и исторических ценностей".

Иск подан в Пресненский районный суд Москвы, однако, как уточняет агентство, позднее его передали в Хорошёвский районный суд по подсудности. Пока заявление не зарегистрировали.