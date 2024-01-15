В Таиланде отменили два концерта Максима Галкина*, пишет ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии. Речь идёт о выступлениях в местных курортных городах Паттайя и Пхукет, запланированных на 24 и 25 января соответственно.

"Его концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, её руководство впоследствии отказалось от его проведения. Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, местные власти очень жёстко реагируют, когда артисты высказываются со сцены на политические темы. Цены на билеты начинались от 8,5 тысячи рублей и могли доходить до 16 тысяч. Сейчас они сняты с продажи.

Ранее Максима Галкина* оштрафовали в Объединённых Арабских Эмиратах на 2,4 миллиона рублей за высказывания о России. Он со сцены выкрикнул лозунг украинских националистов.