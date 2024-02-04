Певица Алла Пугачёва вышла на сцену во время концерта своей дочери Кристины Орбакайте в Израиле. Артистка пустилась в пляс вместе со своим мужем Максимом Галкиным*.

Пугачёва и Галкин* станцевали на концерте Орбакайте в Израиле. Видео © T.me / Новости звёзд

Примадонна решила выйти на сцену, видимо, сильно вдохновившись номером своей дочери. Она была одета в длинную рубашку и облегающие джинсы. Сначала в кадре отплясывала одна Пугачёва, однако к ней быстро присоединился и Галкин*. Он взял жену за руку, и они вместе стали кружиться. При этом не отставала и сама Орбакайте — исполняя песню, она периодически обнимала мать.

Примечательно, что ролик был снят во время концерта Орбакайте в Израиле минувшим летом, однако в Сети он появился только сейчас.

А ранее Галкин* показал, как отметил с Пугачёвой 12-летие их брака. В конце прошлого года уехавшие из России после начала спецоперации звёзды отметили никелевую свадьбу. Пара поженилась 12 лет назад. Сейчас Пугачёвой 74 года, а её мужу-юмористу — 47 лет. Праздничную дату они отметили в одном из ресторанов Израиля.