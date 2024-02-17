6 сигналов любовного приворота, игнорирование которых разрушит вашу семью

Любовный приворот чаще всего заказывают женщины. Цель такого заклинания — завоевать сердце мужчины, привязать к себе. Жизнь "жертвы" при этом разрушается — она уходит из семьи, теряет работу и имущество. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя диагностировать проблему и обратиться к специалисту. Как понять, что в вашу жизнь вмешиваются извне с помощью потусторонних сил?

1. Апатия

Любовный приворот — опасное заклинание. Понять, что ваш мужчина на крючке, можно по следующим признакам. Фото © Shutterstock

Когда на человека используют любовный приворот, у него возникает резкое безразличие к любым задачам и проблемам. Понять, что в наступлении апатии замешаны именно чёрные маги, просто.

Если она возникла из-за накопившегося стресса, то причина в обычной усталости и никто любовный приворот не делал. Но если явных предпосылок для наступления апатии не было, а она всё равно появилась, это повод обратиться к специалисту.

2. Желание всё свободное время проводить с человеком, заказавшим приворот

Если вы никогда не обращали внимания на девушку или парня, а теперь к нему тянет с необъяснимой силой, то, скорее всего, был наложен любовный приворот. Особенно если дикая симпатия и любовь возникли к личности, которая ранее казалась неприятной и с серьёзными недостатками — некрасивой фигурой и лишним весом. Просто так влюбиться в человека, вызывающего отторжение, вы не могли.

3. Кардинальные изменения в жизни

Любовный приворот на мужчину и женщину действует одинаково: 6 сигналов, когда пора бить тревогу. Фото © Shutterstock

На магическое вмешательство указывают и странные кардинальные перемены в жизни. Например, если вы резко перестали общаться с друзьями, захотели расстаться с нынешней второй половинкой или решили переехать в другой город (порой даже хуже вашего), то вас ведут потусторонние силы.

Но, опять же, важно следить за предпосылками. Если отношения с друзьями и нынешним партнёром ухудшались плавно, то ничего страшного не происходит. Скорее всего, дело и так шло к разрыву.

4. Резкие смены настроения

Радость быстро сменяет злость только в трёх случаях: при нетрезвом состоянии, психическом расстройстве и беременности. Если ничего из этого у вас нет, но настроение за считаные минуты всё равно прыгает от дикой эйфории до депрессии, то в жизнь вмешиваются извне.

Важно проследить и за продолжительностью странного поведения. Если перепады настроения пришли на два дня и ушли, то они могли возникнуть из-за стресса и магия тут ни при чём. Но если неадекватное поведение сохраняется на протяжении длительного времени (более двух недель), то стоит задуматься о худшем.

5. Аномальная ревность к человеку, который заказал приворот

Любовный приворот в домашних условиях может сделать любой, поэтому нужно быть осторожными. Фото © Shutterstock

Ревновать — вполне нормально. Но нельзя выходить за рамки и параноить каждую минуту, когда человек не рядом. Особенно если никаких отношений с ним нет.

На наличие любовного приворота может указывать тот фактор, что вы контролируете другого так, как будто бы с ним встречаетесь. Например, когда сносит крышу из-за того, что подруга пошла в ночной клуб или на прогулку с парнем.

Если возникает желание постоянно подсматривать в телефон, следить за социальными сетями девушки или мужчины, с которым вы не вместе, то, скорее всего, заказчик приворота — этот человек.

6. Появление тяги к вредным привычкам

6 сигналов, что вы подверглись любовной магии. Фото © Shutterstock

Если раньше человек ими только баловался, а теперь начал злоупотреблять, то это плохой знак. Если не было никакого травмирующего события, просто так срывы и уход во вредные привычки не происходят. Их можно вызвать только извне.

Если обнаружили у себя или близкого человека три и более признака любовного приворота, то нужно действовать. Промедление может стоить счастливой семейной жизни или отношений. Поговорите честно с половинкой для начала, обсудите проблемы на личном фронте. Там и станет ясно: магия это или банальное недопонимание.