6 сигналов любовного приворота, игнорирование которых разрушит вашу семью
Когда завоевать сердце человека не получается, некоторые используют хитрость — делают любовный приворот. Life.ru рассказывает про шесть признаков, по которым можно определить, что вашего возлюбленного пытались приворожить.
Любовный приворот чаще всего заказывают женщины. Цель такого заклинания — завоевать сердце мужчины, привязать к себе. Жизнь "жертвы" при этом разрушается — она уходит из семьи, теряет работу и имущество. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя диагностировать проблему и обратиться к специалисту. Как понять, что в вашу жизнь вмешиваются извне с помощью потусторонних сил?
1. Апатия
Любовный приворот — опасное заклинание. Понять, что ваш мужчина на крючке, можно по следующим признакам. Фото © Shutterstock
Когда на человека используют любовный приворот, у него возникает резкое безразличие к любым задачам и проблемам. Понять, что в наступлении апатии замешаны именно чёрные маги, просто.
Если она возникла из-за накопившегося стресса, то причина в обычной усталости и никто любовный приворот не делал. Но если явных предпосылок для наступления апатии не было, а она всё равно появилась, это повод обратиться к специалисту.
2. Желание всё свободное время проводить с человеком, заказавшим приворот
Если вы никогда не обращали внимания на девушку или парня, а теперь к нему тянет с необъяснимой силой, то, скорее всего, был наложен любовный приворот. Особенно если дикая симпатия и любовь возникли к личности, которая ранее казалась неприятной и с серьёзными недостатками — некрасивой фигурой и лишним весом. Просто так влюбиться в человека, вызывающего отторжение, вы не могли.
3. Кардинальные изменения в жизни
Любовный приворот на мужчину и женщину действует одинаково: 6 сигналов, когда пора бить тревогу. Фото © Shutterstock
На магическое вмешательство указывают и странные кардинальные перемены в жизни. Например, если вы резко перестали общаться с друзьями, захотели расстаться с нынешней второй половинкой или решили переехать в другой город (порой даже хуже вашего), то вас ведут потусторонние силы.
Но, опять же, важно следить за предпосылками. Если отношения с друзьями и нынешним партнёром ухудшались плавно, то ничего страшного не происходит. Скорее всего, дело и так шло к разрыву.
4. Резкие смены настроения
Радость быстро сменяет злость только в трёх случаях: при нетрезвом состоянии, психическом расстройстве и беременности. Если ничего из этого у вас нет, но настроение за считаные минуты всё равно прыгает от дикой эйфории до депрессии, то в жизнь вмешиваются извне.
Важно проследить и за продолжительностью странного поведения. Если перепады настроения пришли на два дня и ушли, то они могли возникнуть из-за стресса и магия тут ни при чём. Но если неадекватное поведение сохраняется на протяжении длительного времени (более двух недель), то стоит задуматься о худшем.
5. Аномальная ревность к человеку, который заказал приворот
Любовный приворот в домашних условиях может сделать любой, поэтому нужно быть осторожными. Фото © Shutterstock
Ревновать — вполне нормально. Но нельзя выходить за рамки и параноить каждую минуту, когда человек не рядом. Особенно если никаких отношений с ним нет.
На наличие любовного приворота может указывать тот фактор, что вы контролируете другого так, как будто бы с ним встречаетесь. Например, когда сносит крышу из-за того, что подруга пошла в ночной клуб или на прогулку с парнем.
Если возникает желание постоянно подсматривать в телефон, следить за социальными сетями девушки или мужчины, с которым вы не вместе, то, скорее всего, заказчик приворота — этот человек.
6. Появление тяги к вредным привычкам
6 сигналов, что вы подверглись любовной магии. Фото © Shutterstock
Если раньше человек ими только баловался, а теперь начал злоупотреблять, то это плохой знак. Если не было никакого травмирующего события, просто так срывы и уход во вредные привычки не происходят. Их можно вызвать только извне.
Если обнаружили у себя или близкого человека три и более признака любовного приворота, то нужно действовать. Промедление может стоить счастливой семейной жизни или отношений. Поговорите честно с половинкой для начала, обсудите проблемы на личном фронте. Там и станет ясно: магия это или банальное недопонимание.
Ранее Life.ru давал семь исцеляющих советов, как справиться с расставанием и не впасть в депрессию. Если ничего не делать с любовным приворотом, то отношения разрушатся и эти рекомендации пригодятся!
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