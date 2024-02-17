6 имён, чьи обладатели проживут дольше сверстников Вы удивитесь, но имя человека часто определяет не только его судьбу, но и продолжительность жизни. 16 февраля, 21:43 Имя человека часто определяет не только его судьбу, но и продолжительность жизни. Обложка © Shutterstock

Хотя принято считать, что мужчины живут меньше женщин, среди долгожителей статистика другая. В России, например, зарегистрировано всего 48 женщин, перешагнувших столетний рубеж, в то время как мужчин-долгожителей намного больше — 135. Но не стоит забывать, что мужчины запомнились: они были академиками, геологами, строителями, в то время как о крестьянках, домохозяйках и многодетных матерях, сумевших дожить до глубокой старости, общество часто не знало.

Василий

Среди российских и советских долгожителей русское имя Василий встречается десять раз. Любопытный факт: большинство Василиев-долгожителей не дожили до ста одного года. Например, столетний рубеж перешагнул ровесник XX века филолог, иранист, профессор Василий Абаев. Он родился в 1900 году в Тбилиси и умер в 2001-м в Москве. А вот председатель советского колхоза "Красный застрельщик" Василий Дорофеев дожил до ста трёх лет. Он появился на свет в семье бедного крестьянина и в советское время сумел стать одним из выдающихся хозяйственников Смоленской области.

Среди российских и советских долгожителей русское имя Василий встречается десять раз. Фото © Shutterstock

До ста двух лет дожил капитан гвардии, полковник в отставке, Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Василий Астафьев. Возможно, продолжительность жизни Василиев объясняется тем, что само имя связано с силой, властью и переводится с греческого как "царственный" или даже "царь" — "басилевс". Может статься, что оно просто было распространено в начале прошлого столетия и часть названных Василиями детей сумели наперекор жестокому веку стать долгожителями.

Михаил

Имя Михаил в списке долгожителей встречается так же часто, как и Василий. Можно было бы подумать, что к долголетию приводит крепкое крестьянское здоровье, но не в этом случае. Например, доживший до ста трёх лет художник-иконописец Михаил Потапов родился в 1904 году в семье потомственного дворянина. Несмотря на гонения на веру, он всю жизнь посвятил росписи православных храмов. Его первая персональная выставка была открыта в Соликамске лишь в 1981 году.

Имя Михаил в списке долгожителей встречается так же часто, как и Василий. Фото © Shutterstock

До такого же возраста дожил брат известного космонавта Георгия Берегового — генерал-лейтенант Михаил Береговой. Он родился в революционном 1918 году в семье железнодорожного телеграфиста и скончался в мае 2021-го. Долгожитель Михаил Мукасей родился в семье кузнеца, но династию не продолжил, а получил высшее образование, выучил английский и бенгальский языки и стал разведчиком-нелегалом. С 1955 года по 1977-й жил в Европе и США и, вернувшись в СССР, стал преподавателем в школе разведчиков и писателем.

Интересно, что люди с отчеством Михайлович тоже имеют шансы на долголетие. Таких в списке долгожителей 12 человек. Например, Иван Михайлович Олигер дожил до ста трёх лет. Был советским энтомологом и создал зоологическую советскую школу. Заметьте, до глубокой старости доживают люди, как правило, увлечённые собственной работой.

Николай

Ещё больше шансов на долгую жизнь у Николаев — их в списке долгожителей 14 человек. Своё столетие отметил на сцене актёр Николай Анненков (Кокин). Он родился в 1899 году в семье купца и скончался в 1999-м. Во время войны руководил прифронтовой агитбригадой Малого театра.

Ещё больше шансов на долгую жизнь у Николаев. Фото © Shutterstock

Выходец из бедной шахтёрской семьи города Кривой Рог Николай Мхаринец родился в 1912 году и должен был стать проходчиком. Но в советское время выучился, стал журналистом, собственным корреспондентом ТАСС. Дожил до ста двух лет.

101 год прожил учёный-энергетик, академик Николай Доллежаль. Этим он опроверг тезис о том, что ядерщиики долго не живут. Доллежаль всю жизнь занимался ядерной энергетикой и конструировал атомные станции. Происходил из семьи инженера-путейца. Кроме уже названных имён среди долгожителей часто встречаются Борис, Георгий, Алексей. А из редких имён попадаются Терентий, Гораций и Арсений.

Вера

Хотя женщин-долгожительниц в России меньше, живут они дольше мужчин. Но имена их имеют большее разнообразие — от Догмары, Беллы и Изабеллы до Пелагеи, Варвары и Зои. Имя Вера в списке долгожительниц России встречается шесть раз. Так, до ста девяти лет прожила крестьянка из деревни Тимонино Московской губернии Вера Королёва, родившаяся в 1914 году. Женщина с десяти лет работала в поле, с четырнадцати — в колхозе, выжила в оккупацию, затем поднимала колхоз, была председателем сельсовета. За доблестный труд ей присвоили звание Героя соцтруда.

Имя Вера в списке долгожительниц России встречается шесть раз. Фото © Shutterstock

От штукатура до инженера-технолога прошла путь родившаяся в 1920 году Вера Корсакова. Она родилась в деревне Липовка Смоленской губернии, а умерла в Новосибирске в возрасте ста двух лет. А вот дожившая до ста пяти лет Вера Флоровская была из семьи служащих, получила образование геолога и стала специалистом по геохимическим методам поиска месторождений газа.

Елена

Четыре раза встречается в списке имя Елена. Дольше всего из Елен прожила Елена Берлянд-Чёрная. Она была музыковедом, доктором искусствоведения и музыкантом. Родилась в купеческой семье в Бердичеве. Преподавала в Московской консерватории, ГИТИСе, Гнесинке. Скончалась в возрасте ста четырёх лет.

Четыре раза встречается в списке известных долгожителей имя Елена. Фото © Shutterstock

Кибернетик Елена Маркова и спортсменка Елена Донская прожили по сто лет. А жительница Забайкалья Елена Хоринская прожила сто один год. Она была поэтессой и писателем. Ещё четыре раза в списке долгожительниц встречается имя Нина. Из этих четырёх женщин дольше всего прожила Нина Чаевская, советский педагог из города Смоленска. Родилась в 1918 году и скончалась в сто четыре года.

Мария

Хотя имя Мария встречается среди российских женщин-рекордсменок всего два раза, это с лихвой компенсируется присутствием имени в списке мировых долгожителей, которые, кстати, спокойно переплюнут наших по продолжительности жизни. В международном списке имя Мария встречается 11 раз.

Хотя имя Мария встречается среди российских женщин-рекордсменок всего два раза, это с лихвой компенсируется присутствием имени в списке мировых долгожителей. Фото © Shutterstock

Если профессор МГУ Мария Глазовская прожила до ста четырёх лет, а криптозоолог Мария-Жанна Кофман — до ста одного года, то канадка Мария Мейёр — до ста семнадцати лет, испанка Мария Морера и итальянка Мария Робуччи-Нарджизо — до ста шестнадцати, а жительница Португалии Мария Сантуш — до ста пятнадцати лет. Впрочем, среди мировых долгожителей есть и другие имена, встречающиеся в России: это Жанна, Сара, Маргарита и Ева.

Авторы Александр Лаврентьев