10 очаровательных кадров с котятками, которые мгновенно вылечат любую депрессию

Эти маленькие пушистики знают, как мгновенно растопить сердце и пригласить улыбку на ваши лица... хотя бы на секунду. Подготовьтесь к порции милоты, которая обязательно поднимет вам настроение!

"У каждого человека на плечах сидят чёрт и ангел. Тем временем мой чертёнок..."

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats

"Так, мы не поняли, мы что для тебя, шутка какая-то?!"

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats

"Это, конечно, ужас, и, очевидно, я тут ни при чём".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats

"Это я каждый раз, когда выхожу на улицу и вижу котейку".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats

"Это могли бы быть мы с тобой, но ты не кот... Да и я тоже".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats

"В такие холода хоть как-то нужно согреваться!"

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats

"Ну давай, братишка, счастливой дороги!"

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats

"Когда очень хочется внимания".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats

"Эта фотография идеально описывает, какие именно проблемы я хочу в своей жизни сейчас".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats

"Подождите-ка, кажется, сам Бог хочет, чтобы я взяла этого кота к себе!"