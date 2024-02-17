10 очаровательных кадров с котятками, которые мгновенно вылечат любую депрессию
В мире, где стресс стал постоянным спутником, каждый ищет свой островок спокойствия. Мы нашли совершенное средство от печали и усталости — 10 очаровательных фоток с котятками!
Эти маленькие пушистики знают, как мгновенно растопить сердце и пригласить улыбку на ваши лица... хотя бы на секунду. Подготовьтесь к порции милоты, которая обязательно поднимет вам настроение!
"У каждого человека на плечах сидят чёрт и ангел. Тем временем мой чертёнок..."
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats
"Так, мы не поняли, мы что для тебя, шутка какая-то?!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats
"Это, конечно, ужас, и, очевидно, я тут ни при чём".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats
"Это я каждый раз, когда выхожу на улицу и вижу котейку".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats
"Это могли бы быть мы с тобой, но ты не кот... Да и я тоже".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats
"В такие холода хоть как-то нужно согреваться!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats
"Ну давай, братишка, счастливой дороги!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats
"Когда очень хочется внимания".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats
"Эта фотография идеально описывает, какие именно проблемы я хочу в своей жизни сейчас".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats
"Подождите-ка, кажется, сам Бог хочет, чтобы я взяла этого кота к себе!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yourfavcutecats