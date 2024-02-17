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17 февраля, 05:47
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МИД назвал опасным для россиян посещение Абхазии из-за освобождения насильника

Министерство иностранных дел РФ призвало быть осторожными при посещении абхазских курортов в связи с досрочным освобождением жителя республики Эдгара Абухбы, приговорённого к девяти годам колонии строгого режима за изнасилование и ограбление российской туристки в 2019 году. МИД подчеркнул, что решение Верховного суда страны вызвало в Москве "крайнее недоумение".

"Данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания. Очевидно, что это создаёт риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чём мы вынуждены предупредить наших соотечественников", сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского МИД.

Эдгар Абухба был задержан летом 2019-го. Суд в Сухуме признал его виновным в изнасиловании, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью россиянки. Также его обязали выплатить пострадавшей около 1,1 млн рублей компенсации. 2 февраля 2024-го он вышел на свободу по решению Верховного суда Абхазии.

В Абхазии запутанная история с ребёнком россиянки закончилась задержаниями и судами
В Абхазии запутанная история с ребёнком россиянки закончилась задержаниями и судами

Ранее Life.ru писал, что в Абхазии 25-летний знакомый жестоко расправился с девушкой в салоне автомобиля, после чего сбросил тело в реку, чтобы скрыть преступление.

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Андрей Бражников
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