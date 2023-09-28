В Абхазии запутанная история с ребёнком россиянки закончилась задержаниями и судами

В Абхазии задержали родителей жительницы Екатеринбурга, которые пытались забрать своего внука у посторонних людей. Их обвинили в похищении человека и даже взяли под стражу. До этого дочь россиянина родила сына от абхазского старшины милиции, который вскоре забрал ребёнка и не давал матери общаться с ним.

Как сообщает E1.ru, жительница Екатеринбурга Александра Лёушкина в 2019 году поехала в отпуск в Абхазию после развода с бывшим мужем. Там она познакомилась со старшиной милиции Эриком Матуа. У них начались романтические отношения, мужчина сделал предложение, но официально брак пара так и не зарегистрировала. Спустя время екатеринбурженка решила переехать в Абхазию, у пары родился сын.

"В первое время и у нас всё было замечательно, мы много путешествовали, ездили в Карачаево-Черкессию, Северную и Южную Осетию. Я его безумно любила, он, думаю, тоже, но вся любовь закончилась с рождением сына", — рассказала Александра.

Александра Лёушкина и Эрик Матуа. Фото © E1.ru

Ребёнок родился в 2020 году раньше срока, семимесячным. Его назвали так же, как и отца. После этого Эрик оформил сыну абхазское гражданство и записал на себя. Отношения пары испортились, они уже не жили вместе. Выяснилось, что у отца ребёнка есть ещё одна семья – гражданская жена и двое детей.

Изредка мужчина приезжал к ребёнку, а после просьбы Александры больше не делать этого — избил её. Женщина не возвращалась в Россию, поскольку надеялась наладить отношения с Эриком. Позже он забрал ребёнка во время одной из прогулок и увёз его к другой гражданской жене. Тогда малышу было год и два месяца. Отец и мать Александры решили приехать в Абхазию, чтобы попытаться помочь ей вернуть сына.

Александра рассказала о побоях со стороны Матуа. Фото © E1.ru

"Мама пошла на прием в органы опеки Сухума. И через 15 минут приехал Матуа, в милицейской форме, с табельным оружием. Прямо при сотруднице опеки приставил маме пистолет к голове и сказал: "Выметайтесь отсюда всей семьёй или в живых не оставлю, застрелю". Сотрудница опеки при этом молчала", — поделилась Александра.

Она начала собирать документы, чтобы определить место жительства для ребёнка. Когда всё было готово, выяснилось, что Эрик подал иск в суд о лишении Александры родительских прав. Он обвинил её в алкоголизме и ненадлежащем уходе за ребёнком. Однако экспертиза показала, что у женщины нет проблем с алкоголем, она психически здорова. Тяжбы длились два года, суд всё же ограничил Александру в родительских правах, но окончательно лишать не стал.

Спустя время Эрика Матуа задержали. Его обвинили в том, что он вместе с коллегами грабил приезжих и вымогал у них деньги. Родители Александры — учительница и работник завода — поехали в Абхазию, чтобы оформить опекунство над внуком. Они пришли ко второй гражданской жене Матуа и забрали оттуда ребёнка с собой. Через некоторое время их задержали и заключили под стражу. Их обвинили в похищении человека.

"Мы приехали к ним в дом. Нас пустили во двор, дали посмотреть на Эрика. У меня сердце сжалось, худой, лохматый, рёбра торчат, не разговаривает. Я его помню, Саша по видео мне звонила, он тогда весёлый был, общительный, сообразительный, а тут испуганный как мышонок", — рассказала бабушка мальчика Елена Анатольевна.

В итоге суд отпустил екатеринбуржцев. Уголовное дело в отношении Елены Анатольевны прекратили. Её супругу Федору Николаевичу всё ещё грозит реальный срок, поскольку он не родной отец для Александры, а отчим. Поэтому по крови он не является родственником мальчику, считают местные следователи. Он находится под подпиской о невыезде. Их внука при этом вернули второй гражданской жене Матуа, которая стала официальным опекуном малыша. Уральская семья намерена бороться за мальчика. Они говорят, что живут в страхе и боятся угроз и провокаций со стороны многочисленной родни Матуа.