6 пород кошек-долгожителей, которые будут верными друзьями до вашей старости

На продолжительность жизни четырёхлапого влияет прежде всего его порода. Если питомец был выведен искусственно, то, скорее всего, не составит вам компанию в преклонном возрасте. Ведь часто заводчики нарушают правила разведения, что и приводит к появлению на ранних сроках жизни ужасных болезней. Поэтому нужно покупать котов тех видов, которые появились уже давно. Тогда пушистик проживёт до 15–20 лет. Каким же четырёхлапым нужно отдавать предпочтение?

1. Кошки породы мейн-кун

Питомца нужно выбирать из породы кошек-долгожителей: мейн-кун. Фото © Unsplash / Kanashi

Продолжительность жизни этого гиганта при правильном уходе может достигать рекордных 17 лет и дольше. Питомцы породы мейн-кун от природы наделены хорошим иммунитетом и здоровьем. Однако у них периодически возникают проблемы с кожей — она становится сухой. Иногда мейн-куны и вовсе могут облысеть. Чтобы этого не произошло, нужно несколько раз в месяц мыть усатика качественным шампунем.

В остальном питомец станет хорошим сожителем, поскольку он очень умный и с лёгкостью соглашается на дрессировку. Будет несложно приучить кота породы мейн-кун драть когти о специальную конструкцию и ходить в лоток.

2. Американская короткошёрстная

Американская короткошёрстная — отличная порода котов-долгожителей. Фото © Shutterstock

Кошка обходит по показателю продолжительности жизни даже мейн-куна. Она может радовать своих хозяев на протяжении 20 лет (если правильно ухаживать). Питомцы породы американская короткошёрстная имеют густую шерсть, которая к тому же обладает жёсткой структурой. У них крепкое здоровье. Однако у некоторых представителей вида встречаются врождённые сердечные заболевания.

По характеру четырёхлапые этой породы подойдут не всем, поскольку они замкнуты в себе. Хозяевам такие питомцы тепло дарят, но обниматься не любят.

3. Коты-долгожители: персидские

Породы кошек, которые надолго останутся с вами: персидская. Фото © Shutterstock

Персы живут до 20 лет. Их отличительная особенность — красивая длинная шерсть. В повседневной жизни ведут себя спокойно, рассудительно. Но у котов персидской породы есть и минус — плоский череп. Из-за него могут возникнуть проблемы с дыханием. Чтобы избежать ранней гибели питомца, нужно периодически чистить ему нос, а также каждый месяц водить на стрижку.

4. Ориентальные короткошёрстные

Список пород кошек-долгожителей состоит из шести типов четырёхлапых. Среди них есть и ориентальные короткошёрстные. Фото © Shutterstock

Пушистики ориентальной породы открыты ко всему новому. Они любят общаться как с людьми, так и с животными, поэтому с ними даже можно гулять на улице. Достаточно надеть шлейку и отправиться на прогулку. Продолжительность жизни этих кошек — в среднем до 15 лет.

5. Сфинкс тоже считается породой долгожителей

Эта кошка пополнила список долгожителей, хоть она и не очень красивая: сфинкс. Фото © Freepik

Скажем честно, сфинкс — порода кошек на любителя. Многим людям не нравится лысый внешний вид питомца. Тем не менее он будет ласковым, тактильным, хоть и немного высокомерным домашним другом. Но пусть вас не вводит в заблуждение отсутствие шерсти у котеек. Купать их, как ни странно, придётся чаще, чем стандартную "волосатую". Только в этом случае можно будет избавиться от неприятного кожного запаха и поддерживать здоровье. Средняя продолжительность жизни питомца — до 14 лет.

6. Породы кошек, которые долго живут: сибирская

Большие породы кошек чаще всего живут дольше всех: сибирская. Фото © Shutterstock

Эта порода четырёхлапых удивит даже тех, кто повидал множество питомцев. После пяти лет "сибиряки" вырастают до гигантских размеров. Их масса может составлять 12 килограммов. Несмотря на массивные размеры, выглядит кошка довольно изящно: у неё пушистая шерсть, красивые глаза и милая мордочка. Средняя продолжительность жизни "сибиряков" — от 17 до 20 лет.

Однако у некоторых представителей породы развивается сердечная недостаточность. Помимо этого, в желудке у кошек сибирской породы могут скапливаться комки шерсти. Поэтому важно следить за их питанием и тщательно вычёсывать.