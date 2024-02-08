10 смешных кадров дикой природы, когда фотограф немного облажался, но это было только к лучшему

"Эту девушку больше никто никогда не видел", — Jenny Gray Hough.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography

"Этот олень явно проснулся не с той ноги, судя по его причёске", — Nick Yezek.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography

"Мне повезло увидеть редкий северокалифорнийский морской картофель! Сливочное масло и зелень в комплект не входят", — Nikki Wolf.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography

"Почти получилось классное фото большой белой цапли, ловящей рыбу, но в кадр попал жук..." — Robert Otto.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography

"Когда панорамная съёмка идёт не по плану", — Jenny Garland Gray.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography

"Такое величественное создание", — Bill Whaley.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography

"Явно недооценил размеры своей жопки, планируя побег", — Kara Smidt.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography

"Вот это фокус", — Amanda Geahry.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography

"Столбик термометра показывает около 38 градусов... И так уже два месяца! Ни единого дождика! Поэтому я позаботился о достаточном количестве воды во дворе. Он по-настоящему наслаждается своим дневным сном! Пора устроить сиесту!" — Mirgun Akyavas.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography

"Что она увидела? Только неправильные ответы", — Michael Rønde.