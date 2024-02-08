10 смешных кадров дикой природы, когда фотограф немного облажался, но это было только к лучшему
Собрали топ-10 диких фейлов фотографов, где природа решила пошутить. Смотрите, как попытки запечатлеть красоту оборачиваются уморительными сюрпризами!
"Эту девушку больше никто никогда не видел", — Jenny Gray Hough.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography
"Этот олень явно проснулся не с той ноги, судя по его причёске", — Nick Yezek.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography
"Мне повезло увидеть редкий северокалифорнийский морской картофель! Сливочное масло и зелень в комплект не входят", — Nikki Wolf.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography
"Почти получилось классное фото большой белой цапли, ловящей рыбу, но в кадр попал жук..." — Robert Otto.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography
"Когда панорамная съёмка идёт не по плану", — Jenny Garland Gray.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography
"Такое величественное создание", — Bill Whaley.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography
"Явно недооценил размеры своей жопки, планируя побег", — Kara Smidt.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography
"Вот это фокус", — Amanda Geahry.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography
"Столбик термометра показывает около 38 градусов... И так уже два месяца! Ни единого дождика! Поэтому я позаботился о достаточном количестве воды во дворе. Он по-настоящему наслаждается своим дневным сном! Пора устроить сиесту!" — Mirgun Akyavas.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography
"Что она увидела? Только неправильные ответы", — Michael Rønde.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography
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Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Crap wildlife photography , Crap wildlife photography