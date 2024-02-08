Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки в Таллине

Запланированный на 29 марта в Таллине концерт российской певицы Клавы Коки не состоится. Как передаёт Postimees, эстонские власти запретили исполнительнице въезд в страну до 2027 года из-за её отказа осудить специальную военную операцию.

Журналистам подтвердили в Министерстве внутренних дел Эстонии информацию о том, что в прибалтийскую республику не впускают поддерживающих СВО артистов. Въезд могут закрыть даже в случае, если у музыкантов есть виза и другие разрешающие посещение страны документы.

Советник по коммуникациям эстонского Минкульта Ханнус Лууре, в свою очередь, заявил, что выступление российской певицы в Таллине неуместно, так как она "однозначно не осудила" специальную военную операцию, а также выступала на воссоединённых с Россией территориях. В то же время организатор концерта Клавы Коки в столице этой страны Юри Метс заявил о своей уверенности, что шоу состоится.

"Клава Кока имеет все необходимые документы и шенгенскую визу, которую, к слову, она получила недавно", — пояснил Метс.

В настоящее время продажа билетов на концерт российской певицы в Таллине приостановлена. Сама Кока эту информацию пока не прокомментировала.