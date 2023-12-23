Певца Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию

Российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве не позволили въехать в Молдавию. Об этом сообщает местный телеканал ТВ-5.

По информации журналистов, у артиста было запланировано выступление на праздничных мероприятиях в городе Оргееве. Там на недавних выборах мэра победила кандидат от оппозиции Татьяна Кочу, которую поддерживает молдавский политик Илан Шор.

"Как стало известно Пятому каналу, известного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не пускают в Молдову. Артист прилетел для участия в нескольких новогодних концертах. Причина отказа пока не известна", — пишет ТВ-5.

На настоящий момент официальных комментариев по ситуации от властей Молдавии не было. РИА "Новости" пишет, что в пресс-службе пограничной полиции страны также отказались сообщить подробности о случившемся, добавив, что за последние сутки во въезде на территорию государства было отказано 39 людям.

Ираклий Пирцхалава, более известный как Иракли, — российский певец и радиоведущий грузинского происхождения, бывший участник "Фабрики звёзд" и поп-группы "Тет-а-тет". Наиболее известные композиции — "Вова-чума", "Лондон-Париж", "Время", "Капли абсента", "Я с тобой" и другие.