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17 апреля, 12:18
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Самолёт с Миннихановым развернули в аэропорту Кишинёва из-за запрета на въезд

Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию, объявив нежелательным лицом

Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию и объявили в республике нежелательным лицом. Как сообщает портал Gagauznews, в понедельник утром Минниханов и гендиректор компании "Ак Барс" Иван Егоров по приглашению местных депутатов прилетели в Кишинёв на первый Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023".

Рустам Минниханов рассказал, что его не пустили в Молдавию. Видео © Telegram / Gagauznews

"Вместе с Виктором Петровым (депутат Народного собрания Гагаузии. — Прим. Лайфа) и Александром Суходольским (депутат Парламента Молдавии. — Прим. Лайфа), которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну", — сказал Минниханов в беседе с изданием.

Он выразил сожаление, что не сможет принять участие в таком важном мероприятии. Глава Татарстана поздравил народ Гагаузии с Пасхой и пожелал коллегам на конгрессе успешной работы. Самолёт с Миннихановым уже покинул воздушное пространство Молдавии.

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Ранее Лайф сообщал, что Конституционный суд Молдавии отказался отменить запрет на публичное ношение георгиевской ленты. Также в стране по-прежнему запрещено использовать буквы Z и V в качестве символов в поддержку России.

Обложка ©

Telegram / Gagauznews

Никита Никонов
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