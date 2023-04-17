Самолёт с Миннихановым развернули в аэропорту Кишинёва из-за запрета на въезд

Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию и объявили в республике нежелательным лицом. Как сообщает портал Gagauznews, в понедельник утром Минниханов и гендиректор компании "Ак Барс" Иван Егоров по приглашению местных депутатов прилетели в Кишинёв на первый Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023".

Рустам Минниханов рассказал, что его не пустили в Молдавию. Видео © Telegram / Gagauznews

"Вместе с Виктором Петровым (депутат Народного собрания Гагаузии. — Прим. Лайфа) и Александром Суходольским (депутат Парламента Молдавии. — Прим. Лайфа), которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну", — сказал Минниханов в беседе с изданием.

Он выразил сожаление, что не сможет принять участие в таком важном мероприятии. Глава Татарстана поздравил народ Гагаузии с Пасхой и пожелал коллегам на конгрессе успешной работы. Самолёт с Миннихановым уже покинул воздушное пространство Молдавии.