Лидера молдавской оппозиции Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за "кражу века"

В Кишинёве вынесли приговор лидеру молдавской оппозиционной партии "Шор" Илану Шору. Об этом сообщила глава государства Майя Санду. По обвинению в краже одного миллиарда долларов политик проведёт в тюрьме 15 лет, но при одном условии: если вернётся на родину, которую давно покинул.

"Илан Шор проведёт 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, и его имущество будет конфисковано, так решила Апелляционная палата", — написала Санду в соцсетях. Её слова подтвердила Апелляционная палата Кишинёва, уточнив, что осуждённый должен вернуть более 5,2 млрд леев (около 288 млн долларов).

Сам Шор с решением не согласился и назвал его незаконным. Он заявил, что вердикт будет отменён "на второй день после смены действующего режима".

История с "кражей века" — именно так в Молдавии назвали дело о выводе из банковской системы страны миллиарда долларов — тянется с 2015 года. Тогда в стране проходили массовые акции протеста, а местный олигарх Владимир Плахотнюк взял под контроль правительство, парламент и судебную систему Молдавии. Позже стало известно, что злополучный миллиард был выведен из страны через банки, подконтрольные Илану Шору. По этому делу он был осуждён, но обжаловал приговор, возглавил созвучную со своей фамилией оппозиционную партию и сбежал из страны в США, которые отказались выдавать политика.