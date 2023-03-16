В Кремле ответили на слухи о тайном плане сближения России с Молдавией

Москва не в курсе существования некоего "плана по сближению" с Молдавией, о котором ранее заявили некоторые СМИ. По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, не исключено, что эта новость — очередная западная фальшивка.

"Мне неизвестно ничего о существовании такого плана. Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в западных СМИ. Россия всегда была, есть и остаётся открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений в том числе с Молдавией", — сказал Песков журналистам.

Вчера немецкая газета заявила Süddeutsche Zeitung, что Москва якобы разработала план, предусматривающий сближение Молдавии с Россией. Издание утверждает, что в нём обозначены цели до 2025 года. В их числе "противодействие сотрудничеству Молдавии с НАТО" и "развитие сотрудничества РФ и Молдавии в военно-политической сфере".