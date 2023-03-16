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16 марта, 09:41

В Кремле ответили на слухи о тайном плане сближения России с Молдавией

Кремлю неизвестно о существовании некоего "плана по сближению РФ с Молдавией"

Москва не в курсе существования некоего "плана по сближению" с Молдавией, о котором ранее заявили некоторые СМИ. По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, не исключено, что эта новость — очередная западная фальшивка.

"Мне неизвестно ничего о существовании такого плана. Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в западных СМИ. Россия всегда была, есть и остаётся открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений в том числе с Молдавией", — сказал Песков журналистам.

Вчера немецкая газета заявила Süddeutsche Zeitung, что Москва якобы разработала план, предусматривающий сближение Молдавии с Россией. Издание утверждает, что в нём обозначены цели до 2025 года. В их числе "противодействие сотрудничеству Молдавии с НАТО" и "развитие сотрудничества РФ и Молдавии в военно-политической сфере".

Молдавская армия до 17 марта будет проводить учения на военных полигонах

Молдавская армия до 17 марта будет проводить учения на военных полигонах

Ранее Лайф писал, что молдавская оппозиционная партия "Шор" намерена зарегистрировать в Парламенте Молдавии инициативу о проведении референдума по вопросу переименования национального языка в румынский.

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Александр Юнашев
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