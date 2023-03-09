В Молдавии предложили провести референдум из-за переименования языка в румынский
Оппозиционная партия "Шор" предложила провести в Молдавии референдум о переименовании языка
Молдавская оппозиционная партия "Шор" намерена зарегистрировать в Парламенте страны инициативу о проведении референдума по вопросу переименования национального языка в румынский. Об этом сообщил её лидер Илан Шор.
"Мы призываем другие парламентские фракции поддержать эту инициативу и показать, что мнение народа ещё имеет для них значение", — написал Шор в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что принятые на референдуме решения обладают высшей конституционной силой.
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