В Молдавии предложили провести референдум из-за переименования языка в румынский

Молдавская оппозиционная партия "Шор" намерена зарегистрировать в Парламенте страны инициативу о проведении референдума по вопросу переименования национального языка в румынский. Об этом сообщил её лидер Илан Шор.

"Мы призываем другие парламентские фракции поддержать эту инициативу и показать, что мнение народа ещё имеет для них значение", — написал Шор в своём телеграм-канале.