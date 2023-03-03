Политик заявил об ужасных последствиях для Молдавии после переименования госязыка

Отмена молдавского языка и переименование его в румынский повлечёт за собой ликвидацию государственности республики. Об этом сообщил исполнительный секретарь патриотической платформы "Народный союз" Вячеслав Пержу.

По его мнению, правящая партия, которая одобрила эту инициативу, поступает антинародно, вопреки историческим реалиям и воле большинства молдаван. Не имея нужного количества депутатов для конституционного большинства, партия "Действие и солидарность" нашла другой способ завершения процесса "насаждения прорумынской идеологии", считает Пержу.

"Де-юре принятие этого законопроекта станет нарушением конституции, а следующим шагом может стать только ликвидация молдавской государственности и насильственное присоединение республики к Румынии", — приводит его слова пресс-служба "Народного союза".

В сообщении также сказано, что Молдавия как государственное образование появилось на 500 лет раньше Румынии. Первый официальный документ на молдавском языке известен с 1571 года. А синтагма "румынский язык" появилась лишь после 1812-го.