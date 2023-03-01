Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский считает, что в Приднестровье назревает конфликт — и в этом виновата президент Молдавии Майя Санду, которая несамостоятельна в решениях и делает всё по указке стран Запада во главе с Вашингтоном.

В интервью телеканалу "360" специалист отметил, что обострение приднестровского кейса невыгодно для всех участников конфликта. По его словам, в Молдавии может произойти дестабилизация обстановки, поскольку общество выступает против антироссийских действий, а некоторые политики не хотят, чтобы страна была втянута в военные действия. Санду же параллельно с этим пытается сохранить баланс между Западом, интересами Кишинёва и Киева, "который уже сосредоточил армию на границах Приднестровья". Пашковский добавил, что ситуация также несёт угрозу для российских миротворцев и граждан, которые проживают в данном регионе.