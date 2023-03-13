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13 марта, 16:36

Молдавская армия до 17 марта будет проводить учения на военных полигонах

Армия Молдавии до 17 марта включительно будет проводить учения на военных полигонах государства. Об этом говорится в заявлении Минобороны республики.

"С 13 по 17 марта военнослужащие национальной армии и контрактники проведут учения на военных полигонах на севере и в центре страны. В этом контексте информируем население о передвижении подразделений военной техники по дорогам государственного значения", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что учения входят в план подготовки молдавской армии на 2023 год. Граждан призвали не публиковать в Сети фото и видео с военной техникой во избежание появления фейковых новостей.

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Ранее Лайф писал, что сторонники оппозиционной партии "Шор" заблокировали дороги в разных районах Молдавии. Они потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за отопление и электричество.

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Telegram / army.md

Никита Осипов
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