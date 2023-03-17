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17 марта, 12:39

Санду в очередной раз обвинила молдавскую оппозицию в связях с Россией

Президент Молдавии Санду опять обвинила местную оппозицию в связях с Россией

Президент Молдавии Майя Санду в очередной раз обвинила молдавские оппозиционные партии в связи с Россией. По её мнению, политсилы якобы действуют по указанию Кремля с целью дестабилизировать обстановку в стране.

"Группировка "Шор" под руководством Кремля хочет принести в Молдавию дестабилизацию и войну! Требую от всех государственных учреждений бороться с пропагандой и обеспечить правильное информирование граждан. Мы должны лучше защищаться от российской пропаганды и дезинформации, и мы сделаем это", — сказала президент в ходе обращения к депутатам.

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Напомним, участники протестов обвиняют молдавские власти в экономическом кризисе. По словам лидера оппозиционной партии "Шор", "молдаване живут хуже, чем когда-либо". А экс-президент Игорь Додон уверен, что каждый день правления Санду обходится госдолгу Молдавии в 1,6 миллиона долларов. В ответ на недовольства она выступила за дополнительные полномочия спецслужбам и в феврале вовсе обвинила в организации митингов российские власти, а полиция провела обыски у предполагаемых зачинщиков.

Обложка ©

ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Оксана Попова
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