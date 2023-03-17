Санду в очередной раз обвинила молдавскую оппозицию в связях с Россией

Президент Молдавии Майя Санду в очередной раз обвинила молдавские оппозиционные партии в связи с Россией. По её мнению, политсилы якобы действуют по указанию Кремля с целью дестабилизировать обстановку в стране.

"Группировка "Шор" под руководством Кремля хочет принести в Молдавию дестабилизацию и войну! Требую от всех государственных учреждений бороться с пропагандой и обеспечить правильное информирование граждан. Мы должны лучше защищаться от российской пропаганды и дезинформации, и мы сделаем это", — сказала президент в ходе обращения к депутатам.