Всемирно известному музыканту Горану Бреговичу закрыли въезд в Молдавию без объяснения причин
Молдавия отказала во въезде музыканту Горану Бреговичу, прилетевшему выступать
Горан Брегович. Фото © wikipedia
Музыканта с мировым именем Горана Бреговича и его группу развернули без объяснений прямо в аэропорту Кишинёва, хотя артисты приехали выступить на фестивале Gustar. Организатор мероприятия уже извинился перед публикой за то, что выступление отменяется.
"Их не пустили в Республику Молдова, хотя они уже приземлились в международном аэропорту Кишинёва", — говорится на странице фестиваля в соцсети.
Сам Брегович был удивлён решению не пустить его в Молдавию. Он подчеркнул, что ему не дали никаких официальных объяснений. Музыкант добавил, что часто гастролирует по Европе, но впервые сталкивается с подобным. Артист пообещал, что в следующий раз постарается попасть в Молдавию ради поклонников, но, когда это произойдёт, он не знает.
Ранее Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и сообщило ему о решении Москвы закрыть въезд в страну ряду официальных лиц республики.