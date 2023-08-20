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20 августа, 13:17

Всемирно известному музыканту Горану Бреговичу закрыли въезд в Молдавию без объяснения причин

Молдавия отказала во въезде музыканту Горану Бреговичу, прилетевшему выступать

<p>Горан Брегович. Фото ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Goran_Bregovic_,_2007.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> wikipedia</a></p>

Горан Брегович. Фото © wikipedia

Музыканта с мировым именем Горана Бреговича и его группу развернули без объяснений прямо в аэропорту Кишинёва, хотя артисты приехали выступить на фестивале Gustar. Организатор мероприятия уже извинился перед публикой за то, что выступление отменяется.

"Их не пустили в Республику Молдова, хотя они уже приземлились в международном аэропорту Кишинёва", — говорится на странице фестиваля в соцсети.

Сам Брегович был удивлён решению не пустить его в Молдавию. Он подчеркнул, что ему не дали никаких официальных объяснений. Музыкант добавил, что часто гастролирует по Европе, но впервые сталкивается с подобным. Артист пообещал, что в следующий раз постарается попасть в Молдавию ради поклонников, но, когда это произойдёт, он не знает.

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Ранее Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и сообщило ему о решении Москвы закрыть въезд в страну ряду официальных лиц республики.

Татьяна Миссуми
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