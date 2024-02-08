"Синдром Солженицына": Драматург объяснил, что объединяет уехавших из России знаменитостей

Знаменитый писатель и драматург Юрий Поляков в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал о своём отношении к тем знаменитостям, которые уехали из России после начала специальной военной операции. По его словам, они все страдают "синдромом Солженицына".

Он заявил, что многие из уехавших из России знаменитостей никогда не проявляли особого патриотизма и любви к Отечеству. Во время беседы писатель вспомнил о певце-иноагенте Андрее Макаревиче*, у которого ни в одной песне, как отметил Поляков, нет слов "Россия", "Родина". Драматург подчеркнул, что за презрительное и насмешливое отношение к своей стране давали ордена и высокие награды. И эти люди привыкли, что им при этом ещё и хорошо платят и всюду зовут. А за границей всё оказалось не так, там никто не захотел "раскошеливаться на их чудачества".

"А вторая мотивация, она ведь вот в чём заключается. Они все страдают синдромом Солженицына", — сообщил собеседник радиоведущих.

Поляков рассказал, что он называет "синдромом Солженицына". Он назвал это уверенностью в том, что надо дождаться момента, когда ситуация в стране изменится, и тогда в неё можно будет вернуться, после чего критиковавших власть людей наградят за их деятельность.

"Вот они все уверены, что за всё это потом их здесь, в Кремле, и будут награждать, будут говорить: все, понимаешь, прогнулись, все стали милитаристами, а вот эти честные ребята, они были против, вот сейчас мы им за это вручаем новый российский орден "За миролюбие" первой степени, с дубовыми листьями", — считает драматург.

Ранее Life.ru писал, что активисты организации "Боевое братство" Бурятии потребовали отменить концерты певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ. По их мнению, люди, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать получать общественное одобрение.