Абонемент в спортзал, нижнее бельё: Россиянам перечислили самые неуместные подарки на День всех влюблённых

Психолог Светлана Колосова перечислила самые неуместные подарки на День всех влюблённых. В "чёрный" список, в частности, попали плюшевые игрушки, сковородки и подобные бытовые предметы.

"Даже если вы живёте 50 лет в браке, ни в коем случае не нужно дарить сковородки и прочие бытовые подарки. Также запретным подарком является абонемент в спортзал. Это оскорбит девушку, особенно если она говорит, что хочет похудеть", — сказала специалист в беседе с NEWS.ru.

Также специалист призвала не дарить наборы с косметикой. По её словам, всякий раз это будет прочтено женщиной, что она якобы не до конца ухожена. Кроме того, не самым лучшим презентом в начале отношений будет нижнее бельё, поскольку это намекает на пошлятину. В качестве хорошего варианта подарка Колосова назвала билеты в театр или на каток.