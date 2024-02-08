Флорист подсказала, как не разориться на букетах для любимых к 14 февраля
Флорист Старостина: Чтобы сэкономить на цветах 14 февраля, закажите букет заранее
Стоимость цветов к 14 февраля будет зависеть от спроса, поставщиков и конкретных точек продаж. Обложка © Unsplash
Стоимость цветов к 14 февраля будет зависеть от спроса, поставщиков и конкретных точек продаж. Об этом "Вечерней Москве" рассказала флорист, руководитель цветочного центра Дарья Старостина.
По её словам, в этом году, как и прежде, стоимость цветов подскочит хотя бы на 30–50%. А если растения сезонные, вроде пионов, цена может увеличиться вообще в два раза, и это несмотря на плановое повышение стоимости букетов и композиций из цветов в зимний период. Однако есть лайфхак для экономии: оформите заказ букета заранее, зафиксировав цену на сегодняшнем уровне. Либо в сам праздник найдите букет по скидке, но он вряд ли сможет долго приносить радость девушке.
"В случае если вам очень нужно сэкономить, можно приобрести букет со скидкой, который сделали несколько дней назад и он не пользуется спросом. Но будьте готовы, что цветы завянут через 2–3 дня", — рассказала Старостина.
Ранее селлер на маркетплейсах предупредил, что спрос на тематические подарки перед Днём святого Валентина, 14 февраля, в среднем вырастает до пяти раз. По его словам, большой скачок среди заказов замечен у товаров, которые акцентированы на романтику. К таким вещам можно отнести наборы для создания слепков рук, настольные игры и товары категории 18+.