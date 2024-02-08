Флорист подсказала, как не разориться на букетах для любимых к 14 февраля

Стоимость цветов к 14 февраля будет зависеть от спроса, поставщиков и конкретных точек продаж. Об этом "Вечерней Москве" рассказала флорист, руководитель цветочного центра Дарья Старостина.

По её словам, в этом году, как и прежде, стоимость цветов подскочит хотя бы на 30–50%. А если растения сезонные, вроде пионов, цена может увеличиться вообще в два раза, и это несмотря на плановое повышение стоимости букетов и композиций из цветов в зимний период. Однако есть лайфхак для экономии: оформите заказ букета заранее, зафиксировав цену на сегодняшнем уровне. Либо в сам праздник найдите букет по скидке, но он вряд ли сможет долго приносить радость девушке.

"В случае если вам очень нужно сэкономить, можно приобрести букет со скидкой, который сделали несколько дней назад и он не пользуется спросом. Но будьте готовы, что цветы завянут через 2–3 дня", — рассказала Старостина.