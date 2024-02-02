Названы самые популярные у россиян подарки на 14 февраля
Эксперт Трифонов: Спрос на подарки перед 14 февраля вырастает в 2–5 раз
Спрос на тематические подарки перед Днём святого Валентина, 14 февраля, в среднем вырастает до пяти раз. Об этом сообщил селлер на маркетплейсах Евгений Трифонов. По его словам, большой скачок среди заказов замечен у товаров, которые акцентированы на романтику. К таким вещам можно отнести наборы для создания слепков рук, настольные игры и товары категории 18+.
"Для девушек берут бижутерию, подарочные наборы, нижнее бельё <…> Мужчинам обычно дарят товары автомобильной тематики, носки, аксессуары для документов", — рассказал Трифонов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По информации экономиста Ольги Лебединской, в такой временной период подарки обычно приобретает молодёжь. Ожидается, что в этом году 35–40% россиян потратят к 14 февраля от 1000 до 3000 рублей, 23–25% — от 3000 до 5000, 22% — менее 1000.
Перед праздником наблюдается рост цен среди тематических товаров. Такое происходит из-за повышенного спроса на определённые категории подарков, а также из-за конкуренции. Если человек хочет сэкономить, объясняет Лебединская, то он может приобрести подарочный сертификат либо осуществить раннее бронирование.
Ранее Life.ru писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против празднования Дня святого Валентина. По его словам, этот праздник не несёт никаких ценностей, он стал коммерческим. Парламентарий выступил за то, чтобы "никоим образом этот день не отмечать" в России. Милонов объяснил, что в стране уже есть свой национальный праздник — День семьи, любви и верности.