Названы самые популярные у россиян подарки на 14 февраля

Спрос на тематические подарки перед Днём святого Валентина, 14 февраля, в среднем вырастает до пяти раз. Об этом сообщил селлер на маркетплейсах Евгений Трифонов. По его словам, большой скачок среди заказов замечен у товаров, которые акцентированы на романтику. К таким вещам можно отнести наборы для создания слепков рук, настольные игры и товары категории 18+.

"Для девушек берут бижутерию, подарочные наборы, нижнее бельё <…> Мужчинам обычно дарят товары автомобильной тематики, носки, аксессуары для документов", — рассказал Трифонов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По информации экономиста Ольги Лебединской, в такой временной период подарки обычно приобретает молодёжь. Ожидается, что в этом году 35–40% россиян потратят к 14 февраля от 1000 до 3000 рублей, 23–25% — от 3000 до 5000, 22% — менее 1000.

Перед праздником наблюдается рост цен среди тематических товаров. Такое происходит из-за повышенного спроса на определённые категории подарков, а также из-за конкуренции. Если человек хочет сэкономить, объясняет Лебединская, то он может приобрести подарочный сертификат либо осуществить раннее бронирование.