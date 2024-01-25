"Праздник по продаже трусов": Милонов согласился со словами патриарха Кирилла о Дне святого Валентина
Милонов: День святого Валентина обесценился, став Днём лайков
В настоящее время День святого Валентина не несёт никаких ценностей. Праздник стал коммерческим. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, праздник превратился в День лайков, во время которого повышаются цены в ресторанах, а в магазинах начинают "продавать трусы 3 по цене 2". День святого Валентина пришёл в Россию в искажённом виде, подчеркнул парламентарий.
"Поэтому, конечно же, мы никак не можем его поддерживать, и каждый год я планомерно выступаю за то, чтобы в России никоим образом этот день не отмечать", — прокомментировал Лайфу представитель Госдумы.
Милонов добавил, что в России уже есть свой национальный праздник, "который говорит о правильных ценностях", — День семьи, любви и верности. Любовь должна приводить к этому, а не к тому, чтобы "закадрить" кого-либо и сводить в кабак.
Ранее Лайф писал, что патриарх Кирилл высказался против празднования в России Дня святого Валентина. По его словам, этот праздник пропагандирует свободные отношения. Он был импортирован с Запада, тогда как здесь его пытаются облагородить.
ТАСС / Марат Абулхатин