"Праздник по продаже трусов": Милонов согласился со словами патриарха Кирилла о Дне святого Валентина

В настоящее время День святого Валентина не несёт никаких ценностей. Праздник стал коммерческим. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, праздник превратился в День лайков, во время которого повышаются цены в ресторанах, а в магазинах начинают "продавать трусы 3 по цене 2". День святого Валентина пришёл в Россию в искажённом виде, подчеркнул парламентарий.

"Поэтому, конечно же, мы никак не можем его поддерживать, и каждый год я планомерно выступаю за то, чтобы в России никоим образом этот день не отмечать", — прокомментировал Лайфу представитель Госдумы.

Милонов добавил, что в России уже есть свой национальный праздник, "который говорит о правильных ценностях", — День семьи, любви и верности. Любовь должна приводить к этому, а не к тому, чтобы "закадрить" кого-либо и сводить в кабак.