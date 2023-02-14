Влюблённым назвали вескую причину не отмечать День святого Валентина шампанским с конфетами

День всех влюблённых принято отмечать с шампанским и сладостями, но это далеко не лучшее сочетание. Почему смешивать именно эти продукты так вредно, рассказал в беседе с Лайфом главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам врача, микс сладкого и алкоголя скажется на организме крайне негативно, поскольку во время переработки спиртного и сахара печень страдает вдвойне.

"Более того, алкоголь, торты, шоколад, конфеты и другие сладости сами по себе оказывают серьёзную нагрузку на поджелудочную железу. Существенно растёт риск развития сахарного диабета II типа, нарушение обмена веществ", — предупредил Холдин.

Употребление горячительных напитков не исключает риск развития алкоголизма. Поэтому вместо ужина с шампанским в День всех влюблённых лучше найти более интересный способ провести время вдвоём — сходить в кино или на прогулку, в театр или просто побыть дома вместе с семьёй.