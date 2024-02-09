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9 февраля, 12:14

Росфинмониторинг внёс Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов

Сергей Удальцов*. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Сергей Удальцов*. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Росфинмониторинг внёс координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова* в список террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, в перечне значится Удальцов Сергей Станиславович* 1977 года рождения, родившийся в столице России — Москве.

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Напомним, в январе на Сергея Удальцова* завели уголовное дело об оправдании терроризма. Конкретная причина не указывалась. Вскоре Басманный районный суд Москвы отправил его в СИЗО до 15 февраля.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Матвей Константинов
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