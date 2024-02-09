Росфинмониторинг внёс Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова* в список террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, в перечне значится Удальцов Сергей Станиславович* 1977 года рождения, родившийся в столице России — Москве.