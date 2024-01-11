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Против Сергея Удальцова завели дело об оправдании терроризма

11 января, 08:02
Сергей Удальцов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Сергей Удальцов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено против лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Другие детали не уточняются.

"Против Сергея Удальцова расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье 205.2 УК РФ", — заявил собеседник агентства.

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А ранее Лайф рассказывал, что светскую обозревательницу Божену Рынску призвали привлечь к уголовной ответственности за экстремизм после её жёстких высказываний о русских. С такой просьбой в МВД России обратился правозащитный центр "Сорок сороков". Поводом послужило недавнее интервью 48-летней блогерши. В нём Рынска назвала русских, проживающих в Латвии, "жуликами", "кончеными", "ворами" и "животными", а сам Русский мир — "днищем".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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