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10 января, 13:58

Бежавшей в Латвию Божене Рынске грозит дело об экстремизме из-за слов о "конченых русских"

SHOT: Блогера Рынску призвали привлечь к уголовной ответственности за экстремизм

Божена Рынска. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Божена Рынска. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светскую обозревательницу Божену Рынску призвали привлечь к уголовной ответственности за экстремизм после её жёстких высказываний о русских. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, с такой просьбой в МВД России обратился правозащитный центр "Сорок сороков". По словам общественников, поводом послужило недавнее интервью 48-летней блогерши. В нём Рынска назвала русских, проживающих в Латвии, "жуликами", "кончеными", "ворами" и "животными", а сам Русский мир — "днищем".

Светская обозревательница уехала из России в прошлом году вместе с маленькой дочкой.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали блогера Салмона Джумабоя за оскорбление славянских девушек на видео. Он снимал вайны и пранки, недавно заявил, что "скоро все русские девушки будут наши", и хвастал, как с "Наташкой кайфовал". Следователи возбудили уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Позднее стало известно, что суд отказал следствию в аресте блогера по делу об экстремизме.

Дарья Нарыкова
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