Бежавшей в Латвию Божене Рынске грозит дело об экстремизме из-за слов о "конченых русских"

Светскую обозревательницу Божену Рынску призвали привлечь к уголовной ответственности за экстремизм после её жёстких высказываний о русских. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, с такой просьбой в МВД России обратился правозащитный центр "Сорок сороков". По словам общественников, поводом послужило недавнее интервью 48-летней блогерши. В нём Рынска назвала русских, проживающих в Латвии, "жуликами", "кончеными", "ворами" и "животными", а сам Русский мир — "днищем".

Светская обозревательница уехала из России в прошлом году вместе с маленькой дочкой.