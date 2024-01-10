Бежавшей в Латвию Божене Рынске грозит дело об экстремизме из-за слов о "конченых русских"
SHOT: Блогера Рынску призвали привлечь к уголовной ответственности за экстремизм
Божена Рынска. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Светскую обозревательницу Божену Рынску призвали привлечь к уголовной ответственности за экстремизм после её жёстких высказываний о русских. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, с такой просьбой в МВД России обратился правозащитный центр "Сорок сороков". По словам общественников, поводом послужило недавнее интервью 48-летней блогерши. В нём Рынска назвала русских, проживающих в Латвии, "жуликами", "кончеными", "ворами" и "животными", а сам Русский мир — "днищем".
Светская обозревательница уехала из России в прошлом году вместе с маленькой дочкой.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали блогера Салмона Джумабоя за оскорбление славянских девушек на видео. Он снимал вайны и пранки, недавно заявил, что "скоро все русские девушки будут наши", и хвастал, как с "Наташкой кайфовал". Следователи возбудили уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Позднее стало известно, что суд отказал следствию в аресте блогера по делу об экстремизме.