На Урале арестовали блогера, глумившегося над российскими бойцами в зоне СВО
Ura.ru: Суд в Екатеринбурге арестовал глумившегося над военными блогера Оморьяна
Глумившийся над российскими военными блогер екатеринбургский блогер Артём Оморьян. Обложка © Telegram / "Русская община ZOV"
В Екатеринбурге Ленинский районный суд арестовал на десять суток 36-летнего блогера Артёма Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Блогер Артём Оморьян арестован судом в Екатеринбурге за хулиганство и глумление над ВС РФ. Видео © Telegram / "Русская община ZOV"
В суде сообщили, что Оморьяна признали виновным по статье о мелком хулиганстве. При этом против блогера могут составить протокол за дискредитацию российской армии, пояснил источник из силовой среды.
Оморьяна задержали накануне после того, как он в прямом эфире заявил, что якобы срезал нашивки с тел российских военных. По предварительной информации, на след мужчины вышли активисты "Русской общины" Екатеринбурга, после чего блогера передали правоохранителям. Сам заявил, что извинился "перед ребятами", а свои действия он объяснил тем, что "перепил".