Регион

Уведомления отключены

9 января, 13:35

На Урале арестовали блогера, глумившегося над российскими бойцами в зоне СВО

Ura.ru: Суд в Екатеринбурге арестовал глумившегося над военными блогера Оморьяна

Глумившийся над российскими военными блогер екатеринбургский блогер Артём Оморьян. Обложка © Telegram / "Русская община ZOV"

Глумившийся над российскими военными блогер екатеринбургский блогер Артём Оморьян. Обложка © Telegram / "Русская община ZOV"

В Екатеринбурге Ленинский районный суд арестовал на десять суток 36-летнего блогера Артёма Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Блогер Артём Оморьян арестован судом в Екатеринбурге за хулиганство и глумление над ВС РФ. Видео © Telegram / "Русская община ZOV"

В суде сообщили, что Оморьяна признали виновным по статье о мелком хулиганстве. При этом против блогера могут составить протокол за дискредитацию российской армии, пояснил источник из силовой среды.

Оморьяна задержали накануне после того, как он в прямом эфире заявил, что якобы срезал нашивки с тел российских военных. По предварительной информации, на след мужчины вышли активисты "Русской общины" Екатеринбурга, после чего блогера передали правоохранителям. Сам заявил, что извинился "перед ребятами", а свои действия он объяснил тем, что "перепил".

В Крыму суд оштрафовал экс-участницу "Битвы экстрасенсов" за дискредитацию ВС РФ
В Крыму суд оштрафовал экс-участницу "Битвы экстрасенсов" за дискредитацию ВС РФ

Ранее отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию армии. Для него это уже не первый такой штраф.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров