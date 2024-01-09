На Урале арестовали блогера, глумившегося над российскими бойцами в зоне СВО

В Екатеринбурге Ленинский районный суд арестовал на десять суток 36-летнего блогера Артёма Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Блогер Артём Оморьян арестован судом в Екатеринбурге за хулиганство и глумление над ВС РФ. Видео © Telegram / "Русская община ZOV"

В суде сообщили, что Оморьяна признали виновным по статье о мелком хулиганстве. При этом против блогера могут составить протокол за дискредитацию российской армии, пояснил источник из силовой среды.