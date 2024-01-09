Оскорблявшего русских девушек блогера освободили из-под стражи

Симоновский районный суд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия об аресте блогера Салмона Джумабоя, который в постановочных видео высмеивал славянских девушек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера из Таджикистана", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве задержали блогера Салмона Джумабоя за оскорбление славянских девушек на видео. Он снимал вайны и пранки, недавно заявил, что "скоро все русские девушки будут наши", и хвастал, как с "Наташкой кайфовал". Следователи возбудили уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".