Оскорблявшего русских девушек блогера освободили из-под стражи
Суд отказал следствию в аресте блогера Салмона Джумабоя по делу об экстремизме
Блогер Салмон Джумабой. Обложка © Telegram / Следком
Симоновский районный суд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия об аресте блогера Салмона Джумабоя, который в постановочных видео высмеивал славянских девушек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
В Москве задержали блогера Салмона Джумабоя за оскорбление славянских девушек. Видео © Telegram / Следком
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера из Таджикистана", — говорится в сообщении.
Джумабоя освободили из-под стражи в зале суда.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве задержали блогера Салмона Джумабоя за оскорбление славянских девушек на видео. Он снимал вайны и пранки, недавно заявил, что "скоро все русские девушки будут наши", и хвастал, как с "Наташкой кайфовал". Следователи возбудили уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".