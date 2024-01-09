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9 января, 19:24

Оскорблявшего русских девушек блогера освободили из-под стражи

Суд отказал следствию в аресте блогера Салмона Джумабоя по делу об экстремизме

Блогер Салмон Джумабой. Обложка © Telegram / Следком

Блогер Салмон Джумабой. Обложка © Telegram / Следком

Симоновский районный суд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия об аресте блогера Салмона Джумабоя, который в постановочных видео высмеивал славянских девушек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

В Москве задержали блогера Салмона Джумабоя за оскорбление славянских девушек. Видео © Telegram / Следком

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера из Таджикистана", — говорится в сообщении.

Джумабоя освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве задержали блогера Салмона Джумабоя за оскорбление славянских девушек на видео. Он снимал вайны и пранки, недавно заявил, что "скоро все русские девушки будут наши", и хвастал, как с "Наташкой кайфовал". Следователи возбудили уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

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Никита Никонов
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