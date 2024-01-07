Оскорблявшего русских девушек блогера задержали в Москве
В Москве задержали блогера за оскорбления славянских девушек на видео
Салмон Джумабой. Обложка © YouTube / SALMONKEIN
В Москве задержали блогера Салмона Джумабоя, оскорблявшего русских девушек. Он снимал вайны и пранки и недавно наговорил себе на серьёзные проблемы: заявил, что "скоро все русские девушки будут наши", и хвастал, как с "Наташкой кайфовал".
"Кайфовал" Джумабой, пока не попал под статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Теперь он пытается оправдаться, что на скандальном видео якобы не его голос.
"В социальных медиа распространена информация о публикациях выходцем из Республики Таджикистан постановочных видеосъёмок, в которых высмеиваются русские девушки. Приезжий выставляет жительниц Москвы в неприглядном свете, сопровождая записи непристойными комментариями", — сообщили в СК.
В Москве задержали блогера Салмона Джумабоя за оскорбления славянских девушек. Видео © Telegram / Следком
Там добавили, что с задержанным проводятся следственные действия.
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