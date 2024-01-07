Регион

Уведомления отключены

7 января, 14:51

Оскорблявшего русских девушек блогера задержали в Москве

В Москве задержали блогера за оскорбления славянских девушек на видео

Салмон Джумабой. Обложка © YouTube / SALMONKEIN

Салмон Джумабой. Обложка © YouTube / SALMONKEIN

В Москве задержали блогера Салмона Джумабоя, оскорблявшего русских девушек. Он снимал вайны и пранки и недавно наговорил себе на серьёзные проблемы: заявил, что "скоро все русские девушки будут наши", и хвастал, как с "Наташкой кайфовал".

"Кайфовал" Джумабой, пока не попал под статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Теперь он пытается оправдаться, что на скандальном видео якобы не его голос.

"В социальных медиа распространена информация о публикациях выходцем из Республики Таджикистан постановочных видеосъёмок, в которых высмеиваются русские девушки. Приезжий выставляет жительниц Москвы в неприглядном свете, сопровождая записи непристойными комментариями", — сообщили в СК.

В Москве задержали блогера Салмона Джумабоя за оскорбления славянских девушек. Видео © Telegram / Следком

Там добавили, что с задержанным проводятся следственные действия.

В Москве блогеры устроили экстремальный пуск фейерверков из авто и нарвались на проверку полиции
В Москве блогеры устроили экстремальный пуск фейерверков из авто и нарвались на проверку полиции

Ранее блогерша из Брянска Евгения Хоффман решила хайпануть и прямо в новогоднюю ночь сожгла свой российский паспорт. На это она пошла якобы из-за уродливой фотографии. Позднее девушку задержали и отправили под домашний арест.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров