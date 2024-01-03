Спалившую российский паспорт блогершу Хоффман отправили под домашний арест
Брянский суд отправил под домашний арест блогершу, которая сожгла паспорт РФ
Блогерша Евгения Хоффман отправлена под домашний арест в Брянске. Обложка © t.me / Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области
Брянский суд отправил под домашний арест блогершу Евгению Хоффман, которая сожгла российский паспорт в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
"Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал Хоффман меру пресечения в виде домашнего ареста по 2 февраля 2024 года", — указано в сообщении ведомства.
На Хоффман также завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений.
Напомним, блогерша Хоффман в новогоднюю ночь сожгла свой паспорт и выложила ролик в Сеть. "Огненное шоу" пьяная девушка устроила в новогоднюю ночь у ночного клуба. Разгорячённая леди вышла на улицу и под крики толпы сожгла свой паспорт якобы из-за уродливой фотографии. Через несколько часов девушку задержали. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации".