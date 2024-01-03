Спалившую российский паспорт блогершу Хоффман отправили под домашний арест

Брянский суд отправил под домашний арест блогершу Евгению Хоффман, которая сожгла российский паспорт в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал Хоффман меру пресечения в виде домашнего ареста по 2 февраля 2024 года", — указано в сообщении ведомства.

На Хоффман также завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений.