Спалившую российский паспорт блогершу задержали в Брянске

В Брянске задержана блогерша Евгения Хоффман, которая в новогоднюю ночь сожгла российский паспорт. Как сообщили в СК, сейчас девушка находится на допросе.

Блогерша Евгения Хоффман задержана в Брянске по подозрению в надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации. Видео © t.me / Следком

"По версии следствия, рано утром 01 января 2024 года девушка, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице 2-й Почепской в городе Брянске, совершила надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, изображённом на паспорте гражданина, путём публичного его сожжения", — рассказали в СК.

Как подчеркнули в ведомстве, данные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами россиян. В связи с этим в отношении блогерши следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации". Сейчас Хоффман задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.