Спалившую российский паспорт блогершу задержали в Брянске
СК: В Брянске задержали девушку-блогера, которая сожгла российский паспорт
В Брянске задержана блогерша Евгения Хоффман, которая в новогоднюю ночь сожгла российский паспорт. Как сообщили в СК, сейчас девушка находится на допросе.
Блогерша Евгения Хоффман задержана в Брянске по подозрению в надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации. Видео © t.me / Следком
"По версии следствия, рано утром 01 января 2024 года девушка, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице 2-й Почепской в городе Брянске, совершила надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, изображённом на паспорте гражданина, путём публичного его сожжения", — рассказали в СК.
Как подчеркнули в ведомстве, данные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами россиян. В связи с этим в отношении блогерши следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации". Сейчас Хоффман задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Лайф сообщал, что блогерша из Брянска Евгения Хоффман в новогоднюю ночь сожгла свой паспорт и выложила ролик в Сеть. "Огненное шоу" пьяная девушка устроила в новогоднюю ночь у ночного клуба. Разгорячённая леди вышла на улицу и под крики толпы сожгла свой паспорт якобы из-за уродливой фотографии.
t.me / Следком