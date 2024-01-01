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1 января, 20:01

Спалившую российский паспорт блогершу задержали в Брянске

СК: В Брянске задержали девушку-блогера, которая сожгла российский паспорт

В Брянске задержана блогерша Евгения Хоффман, которая в новогоднюю ночь сожгла российский паспорт. Как сообщили в СК, сейчас девушка находится на допросе.

Блогерша Евгения Хоффман задержана в Брянске по подозрению в надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации. Видео © t.me / Следком

"По версии следствия, рано утром 01 января 2024 года девушка, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице 2-й Почепской в городе Брянске, совершила надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, изображённом на паспорте гражданина, путём публичного его сожжения", — рассказали в СК.

Как подчеркнули в ведомстве, данные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами россиян. В связи с этим в отношении блогерши следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации". Сейчас Хоффман задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Лайф сообщал, что блогерша из Брянска Евгения Хоффман в новогоднюю ночь сожгла свой паспорт и выложила ролик в Сеть. "Огненное шоу" пьяная девушка устроила в новогоднюю ночь у ночного клуба. Разгорячённая леди вышла на улицу и под крики толпы сожгла свой паспорт якобы из-за уродливой фотографии.

Обложка ©

t.me / Следком

Оксана Попова
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