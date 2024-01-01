"Она тупая": Брянская блогерша сожгла паспорт под крики толпы и нарвалась на уголовку

Блогерша из Брянска Евгения Хоффман в новогоднюю ночь сожгла свой паспорт и выложила ролик в сеть. Девушка добивалась внимания подписчиков, однако вместо этого она нарвалась на уголовку: ролик заинтересовал сотрудников полиции.

Блогерша из Брянска Евгения Хоффман сожгла паспорт ради хайпа и нарвалась на уголовку. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gipssssyy

Огненное шоу пьяная блогерша устроила в новогоднюю ночь у ночного клуба. Разгорячённая леди вышла на улицу и под крики толпы сожгла свой паспорт, якобы из-за уродливой фотографии. Стоит отметить, что девушку пытались успокоить люди, перед чьими глазами развернулось действо, однако её было не остановить.

В итоге ролик быстро разлетелся по сети, и Хоффман поспешила оправдаться. Так, на своей странице она заявила, что очень любит Россию, а паспорт сожгла лишь из-за фотографии, которая вышла неудачной. Теперь в её отношении проводится проверка, блогерше грозит до года лишения свободы.

"Личность девушки установлена, проводится проверка", — уточнили в МВД по региону.