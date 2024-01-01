Блогерша из Москвы призналась на Карпатах в финансировании Украины, но была выдворена СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила с Украины 23-летнюю блогершу из России Алину Маслову, которая приехала на курорт Драгобрат в Карпатах. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

В социальной сети Маслова опубликовала снимок с курорта и подписала, что испытывает равную любовь как к России, так и к Украине. Однако данный жест не оценили сотрудники СБУ и заинтересовались девушкой.

Блогерша Маслова рассказывает о том, как помогала украинцам. Видео © t.me / "Страна.ua"

"Я на 30% украинка, на 30% русская, на 30% молдаванка. Я учила украинский, молдавский и русский. Я люблю и Украину, и Россию. И из-за политических действий я не хочу разделять эту любовь. Я человек мира", — заявила блогерша.

Однако эти слова лишь спровоцировали СБУ начать проверку в отношении девушки. Не произвело должного впечатления на сотрудников украинского ведомства и признание блогерши о финансировании ВСУ. На опубликованном в телеграм-канале видео Маслова в слезах рассказывает о том, что она создала чат, направленный на помощь украинцам.

Когда у девушки спросили об отношении к СВО, она замешкалась, заплакала и признала, что не поддерживает происходящее. По данным телеграм-канала, после беседы сотрудники СБУ выдворили её из страны. Сама блогерша после этого закрыла все страницы в социальных сетях.

А ранее СБУ обвинила украинского водочного магната Черняка* в финансировании СВО. По данным ведомства, компании предпринимателя закупали в России сырьё, стабильно выплачивая налоги.