Блогерша из Москвы призналась на Карпатах в финансировании Украины, но была выдворена СБУ
"Страна.ua": СБУ выдворила с курорта на Карпатах блогера из Москвы Маслову
Блогерша Алина Маслова, которая призналась в финансировании ВСУ, но была выдворена с украинского курорта. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maslova.alisha
Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила с Украины 23-летнюю блогершу из России Алину Маслову, которая приехала на курорт Драгобрат в Карпатах. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".
В социальной сети Маслова опубликовала снимок с курорта и подписала, что испытывает равную любовь как к России, так и к Украине. Однако данный жест не оценили сотрудники СБУ и заинтересовались девушкой.
Блогерша Маслова рассказывает о том, как помогала украинцам. Видео © t.me / "Страна.ua"
"Я на 30% украинка, на 30% русская, на 30% молдаванка. Я учила украинский, молдавский и русский. Я люблю и Украину, и Россию. И из-за политических действий я не хочу разделять эту любовь. Я человек мира", — заявила блогерша.
Однако эти слова лишь спровоцировали СБУ начать проверку в отношении девушки. Не произвело должного впечатления на сотрудников украинского ведомства и признание блогерши о финансировании ВСУ. На опубликованном в телеграм-канале видео Маслова в слезах рассказывает о том, что она создала чат, направленный на помощь украинцам.
Когда у девушки спросили об отношении к СВО, она замешкалась, заплакала и признала, что не поддерживает происходящее. По данным телеграм-канала, после беседы сотрудники СБУ выдворили её из страны. Сама блогерша после этого закрыла все страницы в социальных сетях.
А ранее СБУ обвинила украинского водочного магната Черняка* в финансировании СВО. По данным ведомства, компании предпринимателя закупали в России сырьё, стабильно выплачивая налоги.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.